Neue Staffel „Der Bachelor“ : Dominik Stuckmann verteilt ab Januar Rosen in Mexiko

Köln Ab dem 26. Januar macht sich Dominik Stuckmann aus Frankfurt am Main auf die Suche nach seiner Traumfrau. Auf die Kandidatinnen trifft der 29-Jährige in Mexiko.

RTL hat den Bachelor 2022 vorgestellt: Er heißt Dominik Stuckmann, ist IT-Specialist und Unternehmer und pendelt zwischen Frankfurt am Main und Gran Canaria. Familie und Freunde, die ihn supporten und glücklich machen, hat er - doch eines fehlt: Die große Liebe. Ab Mittwoch, den 26. Januar, können ihn die Zuschauer bei der Suche nach der Frau fürs Leben in „Der Bachelor“ ab 20.15 Uhr bei RTL begleiten.

View this post on Instagram A post shared by Der Bachelor (@bachelor.rtl)

„Ich vertraue meinem Herzen“, sagt Dominik RTL - und lässt dabei keine Zweifel daran, dass er so auf seiner ganz persönlichen Liebesreise in Mexiko seine Traumfrau finden kann. „Ich erwarte, die Zeit meines Lebens zu haben und im besten Fall die Liebe meines Lebens zu finden. Deshalb mache ich mit. In den letzten Monaten war ich sehr zurückgezogen und bin jetzt einfach wieder Feuer und Flamme, raus in die Welt zu gehen. Ein super Abenteuer, auf das ich richtig Bock habe.“

Foto: RTL 24 Bilder Das sind die Kandidatinnen beim „Bachelor“ 2022

Dominik beschreibt er sich als abenteuerlustig, zielstrebig und ehrgeizig. „Einfach machen, nicht so viel nachdenken“ ist seine Einstellung. Bis vor wenigen Jahren spielte Dominik Tischtennis auf Leistungsniveau, besuchte eine Elite-Sportschule und studierte nach dem Abitur Sportwissenschaften und -management. Weil in seiner Brust aber auch schon immer ein Unternehmerherz schlug, entschied er sich schließlich für eine berufliche Laufbahn in der Wirtschaft. Neben seinem Job als IT-Specialist berät und investiert Dominik in Start-ups und setzt verschiedene Immobilienprojekte um.

„In den Schoß gefallen ist mir das alles nicht“, sagt der Unternehmer, „ich habe viele Nächte durchgemacht und vieles hat darunter gelitten.“ Zum Beispiel die Liebe. Seine letzte Beziehung hielt sechs Jahre, ging vor neun Monaten schließlich in die Brüche. Daraufhin zog Dominik nach Gran Canaria, in die Finca seines Opas: „Das war super, um mal in mich selber reinzuschauen und alles drumherum auszublenden. Der richtige Schritt!“ Auch wenn Dominik die Zeit auf der Sonneninsel genießt, ist er auch in Frankfurt am Main, wo er geboren und aufgewachsen ist, noch immer verwurzelt. Kontakt zu Freunden und Familie hält er täglich, denn: „Ich bin super glücklich, aber ungerne alleine. Ich will mein Glück teilen können.“ Und das am allerliebsten mit der richtigen Frau an seiner Seite.

Seine Partnerin sollte warmherzig, optimistisch, spontan, abenteuerlustig und zielstrebig sein, sagt er selbst. Ein gemeinsamer Freundeskreis, gemeinsame Reisen, aber auch genügend Freiraum - das wünscht sich der Bachelor. Obwohl sich seine Eltern trennten, als er zwölf Jahre alt war, glaubt er an die große, ewige Liebe: „Ich bin ein absoluter Beziehungsmensch und wünsche mir eine Frau, mit der ich vor den Traualtar treten und hinterher eine mega geile Party feiern kann.“ Die Suche nach dieser Frau will Dominik unbedingt unvoreingenommen antreten: „Ich werde meine eigene Geschichte schreiben. Ich werde mich nicht an anderen orientieren und mir auch keine Maßstäbe setzen, die ich erfüllen muss.“ Dann kann auch alles ganz schnell gehen: „Ich bin ein sehr emotionaler Mensch, dazu gehören natürlich auch Gefühle. Die entwickeln sich bei mir relativ schnell. Ich glaube also schon, dass ich mich recht schnell verlieben kann. Aber dafür muss das gewisse Etwas da sein.“