RTL-Kuppelshow : So können Fans „Der Bachelor“ schon vorab sehen

Düsseldorf Dominik Stuckmann ist „Der Bachelor“ 2022 und sucht in Mexiko nach der großen Liebe. Was er mit den 22 Kandidatinnen erlebt, sehen Fernsehzuschauer ab dem 26. Januar. Wer so lange nicht warten will, kann vorab streamen.

+++ 19. Januar +++

+++++ 10. Januar 2022 +++++

Auch eine Kandidatin aus Viersen will das Herz von Dominik Stuckmann erobern

Viersenerin Giannina Parrilla tritt im Kampf um die letzte Rose in der 12. Staffel „Der Bachelor“ an. Hier erfahren Sie mehr über die 22-Jährige.

+++++ 7. Januar 2022 +++++

Diese 22 Kandidatinnen buhlen um das Herz von RTL-„Bachelor“ Dominik Stuckman

Dominik Stuckmann ist der Bachelor 2022. Wer sind die 22 Damen, die das Herz des Rosenkavaliers erobern wollen? Und welche Strategien verfolgen sie? Eine Übersicht in Bildern.

+++++ 1. Januar 2022 +++++

Sendetermine, Kandidatinnen, Übertragung: Was man zum „Bachelor“ 2022 alles wissen muss

Die neue Staffel von „Der Bachelor“ startet am 26. Januar. 22 Frauen wollen das Herz von Dominik Stuckmann erobern. Hier finden Sie alle Infos rund um die Show.

+++++12. Dezember 2021+++++