Halbzeit beim „Bachelor“ : Hormonkrisen im Kuppelparadies

Foto: RTL 14 Bilder Das passiert in Folge sechs des „Bachelor“

Düsseldorf Bei der TV-Kuppelshow „Der Bachelor“ lichten sich die Reihen. Trotzdem ist noch ungewiss, wer die letzte Rose bekommt. Unser Autor hat eine Favoritin, doch er ahnt: Sie wird es nicht.

Zu den beruhigenden Regelmäßigkeiten des Lebens zählen unser monatliches Gehalt, die um 8.05 Uhr per Zeitschaltuhr rauschenden Rollladen meines Nachbarn, die Peinlichkeiten rund um Heidi Klum – und neuerdings auch die tägliche Frage, wie es Jana-Maria geht. Sie ist eine der betreuungsintensiven Kandidatinnen in der neuen „Bachelor“-Staffel (bei RTL+), ein Jammerpüppchen und Schmollmädchen, fraglos nicht die Hässlichste im Lande, doch gänzlich unbedarft bei der Erkenntnis, dass diese Serie tickt wie immer.

Im „Bachelor“ geht es eben nicht zu wie im richtigen Leben, wo zwei Menschen schon nach fünf Minuten Kontakt füreinander gebahnt sind oder nicht. Beim „Bachelor“ werden zahllose Damen, die schon nach der Erstbegegnung nicht infrage kommen, trotzdem Woche um Woche per Rosenvergabe durchgeschleppt, weil die Selektion sonst zu grausam wäre. Die paar Hübschen werden dann durchgeknutscht, das weiß jeder, der die Serie seit Jahren verfolgt.

Foto: RTL 24 Bilder Das sind die Kandidatinnen beim „Bachelor“ 2022

Jana-Maria hatte nun schon sehr früh die Zunge von Dominik Stuckmann, dem amtierenden Schönling am Set, an ihr Gaumenzäpfchen gelassen, nun grollt sie, weil der Herr auch die weitere Belegschaft in der „Mädelsvilla“ durchtestet. Weil alles in dieser Villa öffentlich durchgekaut wird, ist die Stimmung zuweilen im Eimer, und Dominik spricht alle paar Stunden bei Jana-Maria vor, um sich als ihr Seelentröster zum Affen zu machen. Die Grazien müssen bei Laune gehalten werden.

Andererseits hat er es ja auch nicht leicht bei lauter TV-gierigen Sahneschnitten, von denen sich nicht jede als unzumutbar, doch manche als ungeeignet erweist. Wenn er das endlich begreift, verabreicht er bei der Trennung gefühlvolle Sätze wie diesen: „Du siehst bombastisch aus, aber es passt leider nicht.“

info Dominik Stuckmann arbeitet auf Gran Canaria Der Bachelor Dominik Stuckmann, 1992 in Frankfurt geboren, ist Unternehmer auf Gran Canaria und der zwölfte Bachelor in der gleichnamigen RTL-Serie. Drehort Die Folgen wurden vorwiegend in Mexiko gedreht. www.rtl.de

Herr Stuckmann ist natürlich keine Denkfabrik auf zwei Beinen, sondern ein sogenannter Unternehmer, der zum Pragmatischen neigt. „Ich freu mich riesig auf dieses Date“, sagt er mit Dauersmiley, und wenn eine Dame erwählt wird, verwandelt sie sich unverzüglich in eine Gottesanbeterin: „Oh my god!“ Nach jedem Date sagt er unter notorischer Beugung der deutschen Grammatikregeln: „Das war einer der besten Dates.“ Skepsis gegenüber seinem Verstand werden allerdings auch von weiblicher Seite laut: „Wenn er ausgerechnet der eine Rose gibt, zweifle ich an seinem IQ!“

Es gibt nicht viele Gründe, diese Serie anzuschauen. Wer sich freilich das Jugendvokabular von heute draufschaffen will, muss den „Bachelor“-Kursus belegen. Zwischen zweien passt es nicht, sondern es „matcht“. Wenn zwei aneinander Gefallen haben, haben sie ihren „Connection-Punkt“ gefunden. Oft handelt es sich um „krasses Interesse“, manchmal fällt es sogar „mega“ aus, das Niveau ist zuweilen so tief wie die Dekolletés in der „Nacht der Rosen“, das bei mancher Dame an der Kniescheibe nicht endet.

Diesmal müssen die Damen eine Telenovela drehen, wobei sich nicht zum ersten Mal zeigt, dass Dominik sich eigentlich Anna aus Hamburg angeln sollte – sie ist eine der wenigen mit gesunder Zurückhaltung und gedanklicher Durchdringung dieses Unsinns hier. Doch dazu wird es nicht kommen, weil sie ihm turmhoch überlegen und ein paar Jahre erwachsener ist. Stattdessen erfährt man aus Franziskas anbetungsvollem Mund, dass „der Bachelor optisch voll meinem Schema entspricht“. Die Blondine, die selbst schon ästhetische Nachhilfe aus chirurgischer Hand erfahren hat und offenkundig von ihrem Hormonstatus dirigiert wird, müht sich unentwegt, beim Bachelor ins rechte Licht zu geraten, und strahlt ihn an wie die Sonne über Mexiko. Hinterher wird er sagen: „Wir sind gut in den Talk reingekommen. Ich entdecke immer neue Seiten an ihr.“ Sobald er sie ausreichend erforscht haben wird, ist ihre Abwahl eine Frage von wenigen Tagen.