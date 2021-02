„Der Bachelor“ Folge vier : „Ich seh’ echt viel zu gut aus für den Scheiß hier“

Der Bachelor und seine Damen feiern in der Folge eine Poolparty. Foto: TVNOW

Berlin In der vierten Folge der Kuppelshow besucht TV-Adonis Niko Griesert seine Werberinnen in der Villa und zeigt beim Gruppendate im Jacuzzi gleich mal, was er körperlich zu bieten hat. Außerdem sorgt ein weiterer Kuss für Verwerfungen.

Zu Beginn der neuen Folge wird es laut. Schreie, Japsen und andere undefinierbare Laute des Erstaunens hallen durch die TV-Villa, die RTL für die neue „Bachelor“-Staffel angemietet hat. Es klingelt an der Türe und die 15 jungen Frauen, die noch im Rennen um das Herz von „Bachelor“ Niko Griesert sind, springen auf. Fünf von ihnen rennen gar zur Türe, um die erste zu sein, die der TV-Beau zu Gesicht bekommt.

Dann Smalltalk. „Wie geht es euch?“, fragt Niko. „Mir ist so brutal warm, ihr habt `ne Sauna hier drin“. „Ich geh gleich auf jeden Fall in den Jacuzzi“. Klasse, gleich zu Beginn die Hälfte des Casts halb nackig – läuft. Zumindest für die Showrunner.

Das Problem: 15 Frauen und ein Bachelor – so schlank und durchtrainiert alle Beteiligten auch sein mögen – passen beim besten Willen nicht in den Whirpool. Die Folge: sieben, acht Frauen rennen in ihre Zimmer, ziehen sich um und quetschen sich knapp bekleidet in das winzige Wasserbecken, das im Garten der neoklassizistisch-protzigen – aber zugegebenermaßen schön anzuschauenden – Villa aufgebaut ist. Die andere Hälfte bleibt in Schlafanzug oder Rumlümmel-Outfit und mit jeder Menge Prosecco und Wein im Wohnzimmer. Und dann wird’s richtig absurd: Blende zu Niko. „Ich bin gern in der Villa. Hier lernt man die Mädchen so kennen, wie sie im normalen Alltag sind.“ Blende zum Whirpool mit acht halbnackten Frauen, die auf einen Kerl warten. Ja nee, ist klar.

Foto: TVNOW 24 Bilder Das sind die Kandidatinnen beim "Bachelor" 2021

Nach etwas wenig zielführendem Geplansche ergreift Michèle die Initiative und bittet Niko zum Einzelgespräch. Der gibt sich erleichtert. "Ich finde ja, du bist eine Traumfrau. Aber ich kann die Traumfrau ja nicht kennenlernen, wenn wir nicht miteinander reden. Wenn das so weitergeht, fangen wir bald an uns zu siezen. Du bist zum ersten Mal auf mich zugekommen. Michèle, wir machen Fortschritte."

Das erste Einzeldate dieser Folge führt den Bachelor mit Stephie nach Hamburg. Helikopterrundflug inklusive einer Runde über die Elbphilharmonie, romantische Bootstour, dann ein liebevoller Kuss. Kuss? Da war doch was? Genau. Es ist bereits der zweite der Staffel. Doch im Interview stellt Niko klar, dass sein erster Kuss mit Denise ein Fehler war, weil er zu früh gekommen sei. In diesem Fall habe es aber einfach gepasst.

Dass Stephie an diesem Abend nicht in die Villa zurückkehrt, sorgt bei den Zurückgebliebenen etwas überraschend kaum für Unmut. Allerdings gibt sich Bachelor Niko als Gentlemen. Die Nacht verbringen er und die bereits mit einer Rose beschenkte Stephie in verschiedenen Hotelzimmern. Dafür bekommt die Blondine von ihrem Angebeteten Frühstück ans Bett gebracht.

Das zweite Einzeldate der Woche gewinnt Esther. Sie schmiedet mit Niko Zukunftspläne und schickt mit ihm (etwas skurrile) Grüße an die künftigen Kinder der beiden heraus. Der Rest des Dates verläuft allerdings vergleichsweise unspektakulär.

Etwas mehr Action gibt es dagegen in der Villa. Verantwortlich dafür ist vor allem Linda, die offenbar mit der gesamten Situation überfordert ist. Für die Show super: Sie kanalisert diese Überforderung in Form von Gezicke und Wutanfällen, was in dieser Folge vor allem Kim Virginia zu spüren bekommt. Es fallen Sätze wie „Ich seh echt viel zu gut aus für den Scheiß hier“, „Ich crash euch alle!“, „Dieses Mädchen ist bei mir durch“ und – die wohl höchste „Bachelor“-Eskalationsstufe – „Ich hoffe, die kriegt keine Rose!“.

Am Ende geht Kim Virginia tatsächlich leer aus – genau wie Anna, Deborah und Kim Denise. Damit geht der Bachelor mit elf Frauen in Folge fünf.