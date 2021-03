RTL-Kuppelshow : Was in der aktuellen Folge von „Der Bachelor“ passiert

Düsseldorf Niko Griesert ist „Der Bachelor“ 2021 und sucht Corona bedingt in Deutschland nach der großen Liebe. Was er mit den 22 Kandidatinnen erlebt und alle weiteren Neuigkeiten rund um die RTL-Kuppelshow finden Sie hier.

Das Halbfinale von „Der Bachelor“ dümpelt seinem Ende entgegen, da kommt der Schocker kurz vor Schluss: Bachelor Niko lässt eine der Favoritinnen auf die letzte Rose leer ausgehen – und bereut seine Entscheidung umgehend. Hier erfahren Sie mehr.

+++++ 4. März +++++

„Dass du existierst, hätte ich nicht gedacht“

Wer will nochmal, wer hat noch nicht? Dieses Motto könnte auch gut für den Bachelor Niko Griesert gelten. In der neuesten Folge knutscht er fast alle Kandidatinnen und sorgt für viel Verwirrung und Tränen.

+++++ 25. Februar ++++

Sechs Rosen und das „sinnloseste Date ever“

In Folge sechs erkundet Bachelor Niko Griesert mit den neun verbliebenen Frauen die Bergwelt des Berchtesgadener Landes. Es gibt Traumdates unter Tage und auf der Zugspitze. Zu echten Konfrontationen kommt es allerdings kaum.

+++++ 18. Februar +++++

„Ich merke bei der Umarmung immer, wie gut du in meinen Arm passt“

Folge fünf beim „Bachelor“ führt Niko und seine Herzdamen in die Berge, in ein romantisches Chalet. Dort beschwert er sich über die Taktik einiger Frauen und knutscht, was das Zeug hält.

+++++ 10. Februar +++++

„Ich seh’ echt viel zu gut aus für den Scheiß hier“

In der vierten Folge der Kuppelshow besucht TV-Adonis Niko Griesert seine Werberinnen in der Villa und zeigt beim Gruppendate im Jacuzzi gleich mal, was er körperlich zu bieten hat. Außerdem sorgt ein weiterer Kuss für Verwerfungen. Hier geht’s zur TV-Kritik.

+++++ 4. Februar 2021 +++++

„Ich bin ein Katastrophen-Bachelor“ - erster Kuss führt zu Gefühlschaos bei Niko

Der erste Kuss zwischen Niko und einer Auserwählten wirft den Bachelor in der dritten Folge in ein absolutes Gefühlschaos. Es kommt zum ersten Kuss zwischen Niko und einer Auserwählten. Danach gibt es eine Menge Gefühlschaos beim Bachlor und er stellt sich in Frage. Mehr dazu gibt es hier in unserer TV-Kritik.

+++++27. Januar 2021+++++

Zweite Folge: Nach schönen Momenten muss man suchen

Besitzansprüche, Lästereien und ein unrühmlicher Abgang beherrschen die zweite Folge der Kuppelshow. Nach schönen Momenten muss man suchen. Hier gibt es unsere TV-Kritik zum nachlesen.

+++++20. Januar 2021+++++

Auftakt der Kuppel-Show: Eine Kandidatin war selbst dem Bachelor zu „scharf“

„Der Bachelor“ ist zurück! Und der Auftakt hebt sich gleich deutlich von den sonst langweiligen ersten Folgen vergangener Staffeln ab: Corona-Quarantäne, Namen schmecken und eine Kandidatin, die selbst dem neuen RTL-Junggesellen zu „scharf“ ist.

Hier finden Sie die komplette TV-Kritik: Auftakt von „Der Bachelor“:„Niko schmeckt sehr lecker“

+++++29. Dezember 2020+++++

Corona trifft auch den RTL-„Bachelor“ - fünf Kandidatinnen müssen in Quarantäne

Mitte Januar startet bei RTL der „Bachelor“. Niko Griesert sucht aus 22 Frauen seine Herzdame aus. Nun wurde bekannt, dass in der ersten Folge nicht alle Frauen mitwirken können. Grund ist die Corona-Pandemie. Zu den Hintergründen.

+++++17. Dezember 2020+++++

Diese 22 Kandidatinnen buhlen um das Herz von RTL-„Bachelor“ Niko Griesert

Niko Griesert ist der Bachelor 2021. Wer sind die 22 Damen, die das Herz des Rosenkavaliers erobern wollen? Und welche Strategien verfolgen sie. Eine Übersicht in Bildern.

+++++16. Dezember 2020+++++

Sendetermine, Kandidatinnen, Übertragung: Was man zum „Bachelor“ 2021 alles wissen muss

Die neue Staffel von „Der Bachelor“ startet am 20. Januar. 22 Frauen wollen das Herz von Niko Griesert erobern. Hier finden Sie alle Infos rund um die Show.

+++++11. November 2020+++++

Niko Griesert ist der neue Bachelor