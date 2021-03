Gerüchte um Beziehung : Sind Bachelor Niko und Michèle ein Paar? - Jetzt gibt es Klarheit

Köln Bachelor Niko und seine ursprünglich auserwählte Herzensdame Mimi sind kein Paar - so viel steht fest. Liegt das an der Zweitplatzierten Michèle, die den 30-Jährigen schon einmal ins Wanken gebracht hatte? Jetzt haben sich die beiden zu Wort gemeldet.

Die diesjährige Bachelor-Staffel endete nach einem riesigen Hin und Her nur mit einer Frage: Sind Niko Griesert (30) und Michèle de Roos (27) ein Paar? Im Finale hatte Bachelor Niko Kandidatin Mimi Gwozdz (26) die letzte Rose überreicht. Damit servierte er Michèle zum zweiten Mal ab, nachdem er sie kurzerhand in die Show zurückgeholt und die bis dahin Zweitplatzierte Steffi nach Hause geschickt hatte. Spätestens nachdem Kostenpflichtiger Inhalt beim großen Wiedersehen im Talk mit Moderatorin Frauke Ludowig aber offenbar wurde, dass aus ihm und seiner Auserwählten Mimi kein Paar geworden ist , überschlugen sich die Spekulationen. Heißt das, dass Niko und Michèle sich wieder annähern? Oder vielleicht sogar schon ein Paar sind? Jetzt haben die beiden zu den Gerüchten Stellung bezogen.

In einem RTL-Interview machen die beiden klar, dass sie nicht zusammen sind. Ganz ausgeschlossen scheint eine gemeinsame Zukunft aber nicht zu sein. „Wenn man jemandem eine Blume nicht gibt, dann hören die Gefühle ja nicht direkt auf“, erklärt der 30-Jährige. Und auch Michèle gesteht: „Ich habe immer noch ein bisschen was für ihn übrig.“ In einer Fragerunde bei Instagram sagt sie weiter: „Sofern es zwischen uns beiden irgendwo passen würde, dann wäre ich die Letzte, die Niko keine zweite Chance geben würde“. Das habe für sie nichts mit Naivität oder fehlendem Stolz zu tun. „Wenn es einfach zwischen zwei Menschen passt, ist es ganz egal, was in der Vergangenheit vorgefallen ist“, ergänzt die 27-Jährige. „Er ist ein toller Mann“, betont Michèle und es gebe durchaus Interesse sich nochmal zu treffen. Auch Niko sagt im Interview: „Es gibt noch viel Redebedarf“.