Gerüchte nach der Final-Rose : Hat „Bachelor“ Niko die Gewinnerin gegen eine andere Kandidatin ausgetauscht?

Osnabrück Der „Bachelor“ Niko Griesert hat die letzte Rose an seine Auserwählte vergeben, die Show ist damit vorbei. Doch es gibt irre Gerüchte, wen sich Niko tatsächlich ausgesucht hat. Doch nicht etwa die richtige Gewinnerin der Show?

Nachdem das „Bachelor“-Finale schon vor der Ausstrahlung im TV auf der Streaming-Plattform TV Now zu sehen ist, herrscht eine Menge Verwirrung. Obwohl Bachelor Niko Griesert im Finale die letzte Rose an die 26-jährige Mimi Gwozdz, die als Bürokauffrau in Hessen arbeitet, verteilte, ist nicht ganz klar, ob die beiden auch nach Ende der Sendung noch ein Paar sind.

Bis zu dieser Entscheidung gab es bei der Show allerdings ein ziemliches Hin und Her: Ursprünglich stand neben Mimi noch Stephie Stark im Finale. Am Ende der Halbfinal-Show kamen dem „Bachelor“ jedoch Zweifel: „Ich wollte nie eine Entscheidung bereuen“, sagte er. Er entschied sich deshalb dafür, Stephie gegen die bis dahin drittplatzierte Michèle de Roos auszutauschen.

Bei der finalen Entscheidung bekam Michèle dann aber eine weitere Absage vom „Bachelor“ – und die letzte Rose ging an Mimi. Niko Griesert sagte, er habe sich in Mimi verliebt.

Der Social-Media-Auftritt von Niko und Mimi verrät jedoch noch nichts über diese Entscheidung. Der letzte Beitrag von Mimi ist von Freitag und zeigt eine Rose und einen Fragekasten für die Follower. In einem früheren Post schrieb sie: „Was für ein riesiger Schritt, dass ich Nikos Familie kennenlernen darf.“ Der Grund für diese Verzögerung: Das Show-Finale wurde auf TV Now, dem Streamingdienst von RTL, bereits am Mittwochabend gezeigt – und damit eine Woche früher als im linearen Fernsehen, wo am selben Abend erst das Halbfinale ausgestrahlt wurde.