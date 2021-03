Wilde Knutschereien beim „Bachelor“ : „Dass du existierst, hätte ich nicht gedacht“

Nicht nur Linda wird in der neuesten Folge von Bachelor Niko geküsst. Foto: Foto: TVNOW

Düsseldorf Wer will nochmal, wer hat noch nicht? Dieses Motto könnte auch gut für den Bachelor Niko Griesert gelten. In der neuesten Folge knutscht er fast alle Kandidatinnen und sorgt für viel Verwirrung und Tränen.

Ob Taktik von Junggeselle Niko dahintersteckt? Gleich zu Beginn der neuesten Folge lädt der Osnabrücker „Bachelor“ zwei Damen zu einem Date ein. Und es könnte nicht dramatischer sein: Denn die beiden Damen sind Mimi und Michéle. Wir erinnern uns kurz. Beide offenbaren starke Gefühle für den Niedersachsen, aber nur Mimi kam ihm „gefährlich“ nahe und verbrachte eine Nacht mit ihm. In der neuesten Folge bekommen die Zuschauer also gleich zu Beginn ein absolutes Highlight geboten.

„Das ist gruselig", berichtet Mimi, die sich auf dem Weg zu Nikos Herz irgendwie immer selbst im Weg steht. Sie habe von diesem Date geträumt. Dann geht es zum Date, Niko lädt sie zu einer Fahrradtour ein und gibt offen zu: „Natürlich fällt es mir auch schwer, mich dann nicht so auf Mimi einzulassen, wie wir es vielleicht gewohnt sind, wenn wir zu zweit sind. Aber wir sind natürlich auch in einer anderen Konstellation und ich mag Michéle auch."

Und um das noch etwas deutlicher herauszufinden, schnappt sich der Bachelor dann Michéle und schickt die sichtlich enttäuschte Mimi zurück zu den anderen Wettbewerberinnen. Die beiden kommen sich – natürlich – näher, ganz ohne dritte Person und küssen sich schließlich. Scheinbar hat Michéle den Kuss derartig mitgenommen, dass sie zurück im Chalet den anderen Frauen nichts von dem Techtelmechtel mit dem Bachelor erzählen mag. Warum auch? Das gäbe ja nur unnötig Gerüchte. Und das will Michéle vermeiden. Vor der Kamera gibt sie zu Protokoll: „Ich möchte am liebsten super glücklich sein, aber ich habe nach wie vor halt eben Angst, dass ich nachher schwer enttäuscht werde." Kein Wunder, dass sie sich dann eben etwas reservierter zeigt.

Und als wäre eine Frau nicht genug, knutscht sich Niko in den darauffolgenden Szenen munter weiter durch den Bachelor-Betrieb. Hannah schenkt er einen Stern, das scheint sie enorm aus der Bahn zu werfen, die beiden fallen übereinander her. Bei der Geküssten ist aber der Mut zur Wahrheit vorhanden, ganz im Gegensatz zu Michéle. Sie beichtet den anderen Frauen ihren Kuss, Mimi nimmt das gar nicht sportlich auf. Sie verzieht sich weinend in das Schlafzimmer.