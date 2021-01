Staffelstart im Januar : Diese 22 Kandidatinnen buhlen um das Herz von RTL-„Bachelor“ Niko Griesert

Köln Niko Griesert ist der Bachelor 2021. Wer sind die 22 Damen, die das Herz des Rosenkavaliers erobern wollen? Und welche Strategien verfolgen sie. Eine Übersicht in Bildern.

Ab dem 20. Januar wird es ernst. Dann bringt RTL trotz Corona-Krise seine neue Staffel von „Der Bachelor“ an den Start. Im Mittelpunkt steht dabei Rosenkavalier Niko Griesert. Der neue Bachelor ist 30 Jahre alt und kommt aus Osnabrück. Griesert arbeitet als IT-Projektmanager und sucht in der Show seine große Liebe. Die zweite große Liebe in seinem Leben. Denn an eine junge Dame hat Griesert sein Herz schon vergeben: an seine Tochter. Die Neunjährige lebt mit ihrer Mutter in den USA. Griesert versuche, sie so oft es geht zu besuchen. "Meine Tochter bedeutet mir alles", sagte er RTL. "Das ist ein wunderschöner Teil meines Lebens."