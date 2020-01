Neue „Bachelor“-Staffel : Steht jetzt schon der Name der Siegerin fest?

Düsseldorf Am 8. Januar geht Junggeselle Sebastian Preuss auf die Suche nach der großen Liebe. Jetzt hat RTL die Kandidatinnen der Kuppel-Show bekanntgegeben - und dabei gibt es einen Hinweis auf die mögliche Siegerin.

In der ersten Folge von „Der Bachelor“ kommt es fast traditionell zu Verwechslungen. Schließlich trifft der Junggeselle zum ersten Mal auf die Kandidatinnen. Dabei muss er sich 22 Namen auf einmal merken - da kann man schon mal durcheinander kommen. Für Sebastian Preuss, den neuen Bachelor, wird es in der Auftaktfolge am 8. Januar ungleich leichter. Denn gleich vier der 22 Kandidatinnen heißen Jenny! Falls sich der Bachelor also mal unsicher ist, wie eine Dame heißt, sollte sein erster Versuch einfach „Jenny“ sein.