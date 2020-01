Erste Folge von „Der Bachelor“ bei RTL : Endlich mal ein Good Guy statt Bad Boy

Düsseldorf Das Bad-Boy-Image von Neu-Bachelor Sebastian Preuss bröckelt schon in Folge eins – allerdings zu seinem Vorteil. Ein Staffel-Auftakt zwischen Knast-Vergangenheit, Tränen und falschen Kandidatinnen.

Als eine Kandidatin fragt, was er beruflich macht, zeigt der neue Bachelor Sebastian Preuss sein wahres Gesicht: „Maler und Lackierer.“ Wie erfrischend! Endlich mal ein RTL-Junggeselle, der nicht den Macker markiert und versucht, bei den 22 Kandidatinnen in der mexikanischen Bachelor-Villa Eindruck zu schinden. Dabei könnte er das durchaus. Sebastian Preuss ist immerhin Weltmeister im Kickboxen in der Klasse bis 90 Kilo. Er sagt allerdings: „Ich will da nicht mit rumprotzen.“ Wir erinnern uns, dass das auch anders geht: Ex-Bachelor Andrej Mangold stellte sich im vergangenen Jahr trotz sportlichen Karriereendes bei den Ladies immer noch eifrig als Profi-Basketballer vor. Sebastian Preuss hat das anscheinend nicht nötig.

Zugegeben: Zu Anfang der Jubiläums-Staffel Nummer zehn tragen RTL und Sebastian schon ziemlich dick auf. Der Bachelor erzählt vom Aufwachsen in einem „Münchener Ghetto“, von Prügeleien im Jugendalter bis zur Verhaftung wegen Körperverletzung inklusive Zeit im Knast. Dabei blickt er nachdenklich in den Himmel, im Hintergrund ist der Wachturm einer Justizvollzugsanstalt zu sehen. Er berichtet von Albträumen und der unerwiderten Liebe zu seinem Vater, der die Familie im Stich gelassen hat. Und dann auch noch das: Vor sechs Jahren ist Sebastians drogenabhängiger Bruder an einer Überdosis gestorben. „Das war für mich der schlimmste Moment in meinem Leben“, sagt Sebastian unter Tränen. Zwischendrin sieht man den Bachelor im Boxring, wo er seinen durchtrainierten Körper samt Hieben und Tritten zeigt.

RTL und Sebastian zeichnen perfekt das Bild des toughen Boxers unter dessen muskelbepackter, harter Schale nur der weiche Kern eines verletzlichen Jungen mit schwerer Kindheit steckt. Ein Junge, der sich nach nichts mehr sehnt als nach Liebe und einer richtigen Familie. Klischees, wo es nur geht. Müsste man denken.

Doch im Laufe der Sendung am Mittwochabend dämmert es dem Zuschauer langsam: Sebastian hatte diese bewegte Vergangenheit wirklich. Und sie ist nicht nur Mittel zum Zweck der Show, sondern hat ihn anscheinend zum Besseren verändert – zumindest soweit sich das nach einer Folge beurteilen lässt. Das zeigt er beim Kennenlern-Abend in der Bachelor-Villa nicht nur bei der Frage nach seinem Beruf.

Kein Bachelor hat bislang so viele der Kandidatinnen persönlich in die Villa gebracht, nachdem sie wie üblich eine nach der anderen über den roten Teppich auf ihn zu laufen. Und Sebastian setzt noch einen oben drauf: Als es anfängt zu regnen, geht er mit einem Schirm zum Auto, um sie trockenen Fußes in die Villa zu geleiten. Bei Kandidatin Leah führt so viel Zuvorkommenheit zu Verwirrung: „Du bist der Abholer, oder?“, fragt sie. „Ne, ich bin der Bachelor“, erwidert Sebastian und lacht sie an. Sympathisch. Später in der Villa stößt er mit jeder einzeln an, während seine Vorgänger sich meist damit begnügt haben, in die Runde zu prosten. Man würde sagen: Gute Kinderstube. Aber wie wir gelernt haben, ist das wohl eher das Ergebnis einer guten „Erwachsenenstube“.

Könnte es also wirklich sein, dass RTL weg vom Schmierlappen-Bachelor geht und stattdessen auf sympathische Kandidaten setzt, denen man als Zuschauer wirklich Erfolg wünscht anstatt sich nur zu ihren machohaften Sprüchen und dem chauvihaften Verhalten fremdzuschämen? Sebastian Preuss hinterlässt nach Folge eins zumindest nicht den Eindruck, der „härteste Bachelor aller Zeiten“ zu sein, wie ihn RTL vor dem Staffelstart angekündigt hatte. Bislang wirkt es so, dass er viel mehr Good Guy als Bad Boy ist.

Da stellt sich unweigerlich die Frage: Was wäre, wenn jetzt auch noch die Kandidatinnen - von denen wirklich vier an der Zahl Jenny heißen - ernst machen? Wenn die Frauen nicht nur wegen medialer Aufmerksamkeit und der Anzahl von Instagram-Followern mitmachen? Dann könnte – man mag es kaum glauben – „Der Bachelor“ ja wirklich zu einem Kuppel-Format mit ernsthaften Chancen auf die Liebe werden. Das wäre ja fast so, wie wenn bei „Deutschland sucht den Superstar“ am Ende ein Superstar mit erfolgreicher Gesangskarriere rauskäme. Verkehrte Welt.

Immerhin zwei Bachelor-Kandidatinnen nehmen diesem Szenario am Mittwochabend gleich mal wieder etwas den Wind aus den Segeln. Denn Schweizerin Jessi war schon bei „Love Island“ (RTL Zwei) und sagt unverblümt in die Kamera, dass sie wegen der Reichweite da ist. Damit ist sie nicht allein. „Ich will nur in der Villa bleiben wegen der Einschaltquoten. Das ist genau mein Ding“, sagt auch Vanessa. Sie hofft auf ein paar Wochen gratis Urlaub am Strand und hat eigentlich auch gar keine Lust auf ein Date mit dem Bachelor.

Natürlich sagt ihm das keine ins Gesicht. So kommen beide falschen Frauen damit durch und ziehen samt Rosen in die nächste Woche ein. Gehen muss hingegen die zweite Jessica sowie die Zwillinge Isabelle und Laureen. Die Begründung für die Zwillings-Abfuhr ist übrigens nicht, dass Sebastian beide optisch nicht zusagen. „Familiär hätte das nicht hingehauen“, sagt der Bachelor – er will die Schwestern nicht gegeneinander ausspielen. Ein echter Good Guy eben.

+++ Steht jetzt schon der Name der Siegerin fest? +++

In der ersten Folge von „Der Bachelor“ kommt es fast traditionell zu Verwechslungen. Schließlich trifft der Junggeselle zum ersten Mal auf die Kandidatinnen. Dabei muss er sich 22 Namen auf einmal merken - da kann man schon mal durcheinander kommen. Für Sebastian Preuss, den neuen Bachelor, wird es in der Auftaktfolge am 8. Januar ungleich leichter. Denn gleich vier der 22 Kandidatinnen heißen Jenny! Falls sich der Bachelor also mal unsicher ist, wie eine Dame heißt, sollte sein erster Versuch einfach „Jenny“ sein.

Eine weitere Kandidatin heißt Jennifer. Wenn sie sich auch noch mit „Ich bin Jennifer, aber sag ruhig Jenny“ vorstellt, hören fast ein Viertel aller Teilnehmerinnen auf den gleichen Namen. Und damit steht auch jetzt schon fest: Jenny ist zu 22,73 Prozent die Siegerin der neuen Bachelor-Staffel. Welche Jenny ist allerdings noch offen.

Auch interessant ist, was RTL bei der Vorstellung der Kandidatinnen betont: „Die Single-Ladys könnten unterschiedlicher nicht sein.“ Zumindest beim Namen liegt der Sender damit schon mal daneben. Und außerdem: Gleich drei der fünf Jennys/Jennifer kommen aus Köln. Wie unterschiedlich die gleichnamigen und die anderen Kandidatinnen wirklich sind, erfahren die Zuschauer dann wohl erst am 8. Januar um 20.15 Uhr.

+++++10. Oktober 2019+++++

Das ist der neue Bachelor - er saß schon im Knast

Er ist der bislang härteste Bachelor – Muskelpaket Sebastian Preuss weiß, wie man zuschlägt. Und zwar sowohl im als auch außerhalb des Boxrings. Der neue Bachelor, den RTL jetzt vorgestellt hat, ist Kickbox-Weltmeister und war schon im Gefängnis.

Auch im von RTL veröffentlichten Video zeigt sich schnell, dass der 29-Jährige ein echter Bad Boy ist. Erst fährt er im schwarzen Lamborghini durch München, wo er laut eigener Aussage „wohnhaft und lebhaft“ ist. Wie schön: ein Junggeselle mit Puls! Den treibt er in den nächsten Einstellungen dann auch direkt hoch und lässt beim Kickbox-Training die Fäuste und Füße fliegen. Das kann er gut, schließlich ist Sebastian amtierender WBU Weltmeister in der Gewichtsklasse bis 90 Kilo und mehrfacher Deutscher Kickbox-Meister.

Vor seiner sportlichen Karriere machte Sebastian jedoch als Straßenschläger von sich Reden. Mit 18 geriet er auf die schiefe Bahn, musste seinen 19. Geburtstag sogar hinter Gittern feiern. „Ich habe eine Haftstrafe bekommen und saß ein halbes Jahr wegen Körperverletzung in Untersuchungshaft."

Nach der Zeit im Gefängnis ging es für Sebastian bergauf. Er begann das Thaiboxen, machte eine Ausbildung. Heute ist er selbstständiger Malermeister, hat drei Angestellte. Daneben ist er Profi-Kickboxer.

Und warum ist Sebastian noch Single? Ist er etwa zu sehr Bad Boy, und die Frauen nehmen Reißaus? „Ich war ziemlich fokussiert auf den Sport. Deswegen war leider keine Zeit“, sagt er. Außerdem habe er lange gebraucht, um die Trennung von seiner Freundin im Februar 2018 zu verkraften. Seine letzten beiden Beziehungen gingen über fünf und eineinhalb Jahre. Jetzt sagt er: „Ich bin bereit für ein neue, große Liebe“.

Ab dem 8. Januar 2020 werden die 22 Frauen dann bei RTL herausfinden können, wie viel weicher Kern in Sebastians harter Schale steckt.