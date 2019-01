Großer Krach beim „Bachelor“ : „Krass, krass. Was? Krass! Das ist krank, das ist krank“

Foto: RTL Mediengruppe D 14 Bilder Das war beim Bachelor los.

Düsseldorf Die fünfte Folge hatte noch gar nicht so richtig angefangen, da musste die erste Dame schon die Koffer packen. Doch auch anschließend flogen die Fetzen. Am Ende der Show waren dann drei Damen raus. Eine ärgerte sich besonders.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Marcel Jarjour

Lange hatte sie auf ein Date mit dem Bachelor gewartet, jetzt war es endlich soweit. Christina stieg am Mittwoch ins Rennen um den Bachelor ein und versuchte wirklich alles. Sie vertiefte sich mit Andrej ins Gespräch, dinierte mit ihm am Strand, biederte sich schon etwas an. Und alles nur, um in der Nacht der Rosen mit Ernestine zusammen eine Abfuhr zu bekommen. Schluss. Aus. Ende.

Während Konkurrentin Ernestine ihr Aus sportlich nahm, gingen mit ihrer Ex-Rivalin allerdings alle Pferde durch. „Schade, dass ich mich so in dir getäuscht habe“, warf sie Andrej bei ihrem Abgang an den Kopf. Es tue ihm leid, erwiderte Andrej, der sichtlich verhalten den Ausraster von Christina hinnahm. „Krass, krass. Was? Krass! Das ist krank, das ist krank“, brachte sie dann noch aus sich heraus. „Wie kann man sich in einem Menschen so täuschen. Entschuldigung, aber wirklich. Ich hätte gedacht, dass er ein fairer, loyaler Mensch ist. Der kann froh sein, dass ich nicht Yeliz bin und ihm eine geballert habe dafür." Die Bachelor-Fans unter uns erinnern sich an Yeliz Koc, die in der letzten Staffel bei ihrem Abgang aus der Villa Bachelor Sebastian eine ordentlich Backpfeife im Gesicht verpasste.

Foto: RTL MG D/RTL Mediengruppe D 42 Bilder So zeigen sich die „Bachelor“-Kandidatinnen im Bikini.

Andrej trocken: „Es hat nicht geknistert mit der Christina. Wenn du ein Candle-Light-Dinner am Strand hast und es dann nicht knistert, dann..." Dann muss man eben nach Hause gehen.

Geknistert hingegen hat es in der letzten Folge gewaltig. Zwischen Andrej und Vanessa, die sich noch nicht so recht traute, im Gegensatz zu ihren „Kolleginnen“, den Bachelor zu küssen. Und für ihre Standfestigkeit eine Rose bekam.

Es knisterte zwischen Andrej und Steffi, die gleich eine ganze Nacht mit ihm verbrachte, in der die beiden nur quatschten. Sagten sie jedenfalls. Was in Mexiko passiert, bleibt in Mexiko. So heißt es doch, oder?

Foto: RTL Mediengruppe 41 Bilder Wer ist bereits bei "Der Bachelor" 2019 rausgeflogen?

Ebenfalls raus: Kandidatin Cecilia. Sie ereilte die schlechte Nachricht auf einem Zweierdate mit Nathalia.

++++

Der Bachelor schickt Cecilia vorzeitig nach Hause

veröffentlicht am 30. Januar 2019

Da staunten die Bachelor-Kandidatinnen nicht schlecht. Die fünfte Folge der RTL-Kuppelshow war keine paar Minuten alt, da erhielten gleich zwei Damen eine Einladung von Andrej Mangold in seine Villa. Doch diese Einladung war mit keinen guten Hintergedanken verbunden.

Die meisten Kandidatinnen bei „Der Bachelor“ hatten Böses geahnt. Gerade eben hatte Andrej Mangold sowohl Cecilia, als auch Natalia in seine Villa eingeladen – und die nicht berücksichtigten Damen hatten schon Angst, ein Traumdate zu verpassen. Doch ein Traumdate wurde es bei weitem nicht. Viel mehr holte der Bachelor die zwei Kandidatinnen in die Villa, um mit ihnen Tacheles zu sprechen: Andrejs Bauchgefühl war, dass sich beide Damen nicht für ihn interessieren.

Der Bachelor wollte klare Verhältnisse schaffen. In den Einzelgesprächen, die er mit Cecilia und Natalia in seiner Villa führte, versuchte er herauszufinden, welche Dame wirklich um ihn kämpft. Natalia konnte ihn davon überzeugen, dass sie interessiert und nur deshalb so schweigsam ist, „weil ich Angst habe mit einem gebrochenen Herz hier rauszugehen.“ Schlechter verlief das Gespräch mit Cecilia. „Ich suche eine Frau, die eine Familie gründen möchte“, sagte der Bachelor. Ihm bleibe zu wenig Zeit und er möchte sich auf die Frauen konzentrieren, die wirklich wollen. Cecilia sei mit 22 Jahren noch sehr jung und in der Findungsphase, was auch richtig ist. Doch Andrej Mangold sah keine gemeinsame Zukunft mit ihr: Der Bachelor beendete das Gespräch und gab Cecilia einen Korb - und das noch weit vor der Nacht der Rosen.

+++

Die erste Kandidatin darf bei Andrej Mangold übernachten

veröffentlicht am 30. Januar 2019

Foto: MG RTL D 24 Bilder Die Gewinner der letzten Staffeln "Bachelor" und "Bachelorette".

In der fünften Woche ist es beim Bachelor auf RTL endlich soweit: Es stehen nicht nur die ersten Dates an, sondern auch die erste Übernachtung einer Kandidatin bei Andrej Mangold.

Im Mittelpunkt steht zunächst Steffi, die von Andrej eine vielsagende Einladung erhält: „Komm, wir machen einen Ausflug. Ich zeige dir eine andere Ecke Mexikos“, sagt Andrej, der mit der euphorischen Steffi nach La Paz fährt. Es folgen Zweisamkeit auf dem Boot, ein Tauchgang, ein romantisches Candle-Light-Dinner und – natürlich – der folgerichtige Kuss.

Was das angeht, ist sie aber nicht die einzige, die in dieser Woche Erfolg hat. Mehrere Ladys kommen Andrej näher. Das löst selbstverständlich Eitelkeiten, Eifersucht und Tränen aus. Es wird gekuschelt, geknutscht – und schließlich auch gemeinsam übernachtet. Wer die glückliche ist und was die Widersacherinnen dazu sagen? Die Antworten darauf gibt es ab 20.15 Uhr auf RTL.

++++

Geknutsche, Ballspielchen und der übliche Zickenzoff

veröffentlicht am 23. Januar 2019

Der Streit in der Villa

Während Kandidatin Claudia mit Andrej auf einem Einzeldate weilt, feilen die Ladys in der Villa an einem „perfiden“ Plan, den man halt entwirft, wenn einem die Decke auf dem Kopf fällt. Eine Gruppe um Christina hatte sich schick gemacht und den anderen Mädels vorgegaukelt, auch Andrej hätte sie zu einem Date eingeladen. Das ganze entpuppt sich als ziemlich großer Bluff. „Verarscht“, ruft Jade. Dennoch kommt das Thema auf den Tisch. Oder wie es Christina sagt: „Uns fällt langsam die Decke auf den Kopf und so wurde aus einem kleinen Spaß bitterer Ernst.“ In den Hauptrollen: Christina, Jade und Nathalia.

Ein falscher Blick, ein falsches Wort. Das eine kommt zum anderen. Christina und Nathalia kriegen sich in die Haare. Weil Nathalia laut Christina nicht richtig geguckt habe. O-Ton Christina: „Soll ich sagen, von wem ich am meisten schockiert war?“ (Zeigt auf Nathalia) „Du hast einen Blick gezogen, der war einfach mit Hass gefüllt. Du brauchst dich nicht rechtfertigen. Das war die heftigste Situation, die ich in meinem Leben gesehen habe.“ Während Nathalia den Standpunkt vertritt, nicht verstanden zu haben, was Christina meinte: „Ich wusste nicht, was hier los war, daher habe ich schockiert geguckt. Ich fand das unglaublich unfair.“ Keine Sorge, das Drama jedenfalls wird aufgelöst, aber erst, nachdem sich die beiden ein paar Sachen den Kopf geworfen und eine Kandidatin (Nathalia) Tränen verdrückt hat.

Foto: RTL Mediengruppe D Arya Shirazi 6 Bilder Andrej Mangold ist der neue RTL-“Bachelor“.

Der Zwist beim Basketball

Das erste Gruppendate der neuen Folge führt die Frauen dorthin, wo Andrej besonders gut ist. Es geht für Christina, Jade, Vanessa, Cecila, Jennifer und Nadine zum Spielchen auf den Basketballcourt. Schließlich war Andrej Basketballprofi. Doch seine Absichten sind zunächst andere: „Es ist schon ganz gut, die Girls im Sportoutfit zu sehen, da kann man mal einen Blick riskieren.“ Und so wird ein bisschen gedribbelt, ein bisschen geschaut, ein bisschen geworfen. Das Date neigt sich zum Ende, Andrej bittet Nadine zum Einzelgespräch, was aus Nadines Sicht auch bitter nötig war. Nadine: „Es ist schon schwer, wir sind 13 Frauen und es gibt einen Mann, ich will ihn ja kennenlernen, aber es liegt nicht an ihm.“ Da hat sie Recht, es liegt an Jennifer, die das Gespräch zwischen den beiden rüde stoppt. Mit einem „Es reicht jetzt. Nadine, wir tauschen“, wechselt sie ihre Konkurrentin aus und sich ein. Zu den Auswirkungen kommen wir später noch. Andrej hat eine klare Meinung: „Dieses Crashen ist halt immer schwierig. Das muss ja auch sein, die Frauen wollen ihre Zeit nutzen, wenn Interesse da ist.“ So und nicht anders.

Jenny jedenfalls wickelt Andrej um den Finger. Wobei Andrej auch Zweifel hat. Jenni: „Ich habe gemerkt, dass ihn was beschäftigt. Ich bin von ganzem Herzen dabei und würde nie eine Rolle spielen. Das kann ich zu mir sagen.“ Andrej: „So habe ich dich auch eingeschätzt, da bin ich ja beruhigt.“ Als Belohnung darf Jennifer den Abend mit Andrej verbringen, kehrt aber nochmal in die Villa zurück.

Das Date

Womit wir beim Date wären und (Trommelwirbel) dem ersten Kuss in der Staffel. Wir stellen uns folgende W-Fragen:

Wer hat es getan? Andrej und Jenni.

Wo haben sie es getan? Auf der Terrasse der Bachelor-Villa.

Wie haben sie es getan? Andrej landet mit einem Spruch Sympathiepunkte: „Es fühlt sich so an, als ob wir uns schon lange kennen. Auf den Moment, würde ich mal sagen.“ Und mit diesem Satz hier: „Du bist so gefährlich – hast du Herzklopfen? Das sagt mir ganz viel.“

Foto: RTL/Armanda Claro 22 Bilder Das wurde aus den "Bachelor"-Kandidaten.

Der „verdiente“ Lohn folgt zugleich: Andrej zückt eine Rose für Jenni hervor. Sie nimmt sie dankend an – große Gefühle. Ehrenwort.

Die Aussprache

Zurück in der Villa geht es vor allem um eine Frage: „Habt ihr euch geküsst“, will Christina von Jenni wissen. Christina hat nämlich gewettet, dass nichts zwischen Andrej und ihrer Konkurrentin laufen würde. Sie hat Unrecht. „Scheiße, jetzt muss ich Frühstück machen“.

Vor allem bei Nadine ist der Frust groß, schließlich hat Jenni ihr Gespräch mit Andrej einfach vorzeitig beendet. Und weil sie Jenni drum gebeten hatte, Andrej nichts zu sagen und sie es trotzdem getan hat, geht Nadine hart mit ihr ins Gericht. Und so poltert Nadine zuerst: „Ich habe ihr gesagt, sie sollte es nicht ansprechen. Das ist link, wie kann man so was machen.“

Und dann sagt sie zu Jenni: „Du kannst nicht zu ihm hingehen und es ihm erzählen. Ich fühle mich verarscht von dir. Ich bin 30 und spiele keine Spielchen mehr.“

Nur gut, dass Nadine den Satz von Jenni vor der Kamera im Einzelgespräch nicht gehört hat: „Du bist 30, benimmst dich aber wie 12“ Jedenfalls scheint es so, als ob der Burgfrieden von Mexiko halten würde. Immerhin.

Die Nacht der Rosen

Womit wir beim großen Showdown wären – der vierten Nacht der Rose. Zwei Frauen müssen gehen. Für wen entscheidet sich der Junggeselle? Kommt Nadine weiter? Obwohl sie jäh im Gespräch mit Andrej unterbrochen wurde? Ja kommt sie. Kimberly und Sina, die erst in der vergangenen Woche das Date von Andrej und Eva gestört hatte, müssen gehen. Die beiden sind in dieser Woche aber auch ziemlich blass gewesen. Ein Drama, dass sie jetzt die Sachen packen müssen.

+++++

Der erste Kuss beim „Bachelor“ - Tränen bei Andrej

Veröffentlicht am 23. Januar 2019

Jetzt fallen die letzten Hemmungen beim Kampf um das Herz von „Bachelor“ Andrej Mangold auf RTL. In der neuen Folge, die am Mittwoch gezeigt wird, gibt es den ersten Kuss. In der vierten Ausgabe steht vor allem eine Kandidatin im Mittelpunkt: Jenny. Wir erinnern uns: Jenny hatte das erste Einzeldate mit Junggeselle Andrej. Und in der letzten Woche sorgte die extrovertierte Frau für einige Streitereien unter den Kandidatinnen. Sie gehe zu forsch an die Sache heran, schmeiße sich Andrej um den Hals, so der Vorwurf ihrer direkten Konkurrentinnen. Und eines lässt sich vorab schon sagen: Es wird nicht besser mit Jennifer. Denn sie ist die erste Kandidatin der aktuellen Staffel, die dem Bachelor so richtig nahe kommt. Doch zuvor muss sie erst Rivalin Nadine aus dem Weg räumen, die ein Gespräch mit Andrej führt. „Es reicht jetzt, Nadine. Wir tauschen“, sagt sie. Dann kommt es zum Kuss. In einer weiteren Vorschau ist zu sehen, wie Bachelor Andrej dann auch noch eine Träne verdrückt. Aber warum? Und wie reagieren die anderen Kandidatinnen auf den Kuss? Für Spannung ist gesorgt am Mittwoch um 20.15 Uhr auf RTL.

+++++

Warum wollte Kandidatin Nathalie keine Rose?

Veröffentlicht am 18. Januar 2019

Am Mittwoch sorgte unter anderem sie dafür, dass Bachelor Andrej Mangold da stand wie ein begossener Pudel. Zwei Kandidatinnen packten in Mexiko vorzeitig den Koffer. Nun hat Nathalie Zengin ihr Schweigen gebrochen und erzählt, warum sie vom Bachelor keine Rose haben wollte. Zwischen ihr und Mangold habe es einfach nicht gefunkt, erklärte die 26-Jährige der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“. Zengin: „Warum sollte ich in einer Sendung bleiben, in der es in erster Linie um die Liebe geht, wenn ich doch weiß, dass zwischen dem Bachelor und mir niemals etwas entstehen kann?“

Sie habe einfach gemerkt, dass das Verhältnis zwischen Andrej und ihr freundschaftlicher Natur ist und dass sich von ihrer Seite nichts entwickeln konnte. Jetzt ist sie wieder in Kiel und feilt an ihrer Karriere. Durchaus könne sie sich vorstellen, bei weiteren TV-Formaten mitzumachen. Zengin: „Es kommt darauf an, wie ich mich in den nächsten Monaten entwickle und wie meine Perspektive sich ändert. Aber abgeneigt wäre ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Mal sehen, was noch auf mich zukommt.“

Doch bis es soweit ist, will sie erst einmal weiter den „Bachelor“ im TV gucken. Zengin: „Ich muss ja wissen, was meine Mädels dort ohne mich treiben“.

+++++

Warum laufen Andrej die Frauen weg? - von Tim Kronner

Veröffentlicht am 17. Januar 2019

„Jede Woche eine“ - so geben manche von sich selbst überzeugte Macho-Junggesellen gerne an. Das gleiche erlebt momentan auch Bachelor Andrej Mangold.

Bei ihm bezieht sich der Spruch nur nicht auf die Erfolgsquote bei Aufrissen, sondern auf das genaue Gegenteil. Denn Woche drei bringt für den Rosenkavalier bereits den dritten Auszug mit sich. Mit fallenden Kleidungsstücken hat das allerdings nichts zu tun. Sondern viel mehr damit, dass inzwischen bereits drei Ladies freiwillig die Show verlassen zu haben. Im Schnitt also „jede Woche eine“. Was ist passiert?

Schon in Woche zwei lässt Isabel den Bachelor stehen. Die Kickboxerin geht dabei allerdings nicht ganz fair zur Sache. Schon beim Gruppendate haben die beiden sich in den Haaren, sprechen sich aber später in der Nacht der Rosen aus. Deshalb sagt sie Andrej auch auf den Kopf zu, ihn noch weiter kennenlernen zu wollen. Sie sagt, sie hätte gerne eine Rose. Augenblicke später steht der Bachelor vor ihr und bietet ihr die Schnittblume an. Sie sagt nein, inklusive diabolischem Grinsen beim Abgang.

Noch in der nächsten Folge nagt dieses unschöne Erlebnis am Junggesellen. Er hakt die Sache dann ab, nur um in der folgenden Nacht der Rosen gleich zwei Körbe zu kassieren. Die Absagen von Nathalie und Luisa laufen zwar harmonischer ab, damit geht es Andrej aber nicht unbedingt besser: „Klar ist das ein scheiß Gefühl, verlassen zu werden.“ Der Bachelor fängt an, an sich zu zweifeln. „Ich fühle mich so, als würde ich was falsch machen hier“, sagt Andrej in einem Einspieler. „Habe ich mich falsch verhalten? Warum ist das jetzt so passiert?“, fragt er mit Tränen in den Augen.