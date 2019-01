RTL-Kuppel-Show : Diese Kandidatinnen buhlen um den neuen „Bachelor“

Hamburg Bisher war er auf dem Parkett zu Hause, bald steht er vor der Kamera: Andrej Mangold ist der neue Bachelor in der gleichnamigen TV-Serie. Ein ehemaliger Profi-Basketballer.

Ein Ex-Nationalspieler verteilt Rosen: Der frühere Basketball-Profi Andrej Mangold wird das neue Gesicht der RTL-Kuppelshow „Der Bachelor“. Der 31-Jährige geht in der Sendung ab dem 2. Januar 2019 (20.15 Uhr) auf die Suche nach seiner großen Liebe.

20 Frauen buhlen in der Show, die in diesem Jahr in Mexiko aufgenommen wird, um einen Mann. Die Frauen sind im selben Hotel untergebracht. Neid und Eifersüchteleien sind da vorprogrammiert. „Wenn man die Chance hat, über einen längeren Zeitraum hinweg abseits vom Alltag Frauen intensiv kennen zu lernen, so ganz ohne Nebengeräusche, das finde ich sehr spannend“, sagt der Basketballer zu seiner Motivation, bei der Show mitzumachen.

Die Profi-Basketballer-Karriere des neuen Bachelors

Mangold hatte sich zuvor in der Basketball Bundesliga (BBL) einen Namen gemacht. Er spielte unter anderem für die Telekom Baskets Bonn, die BG Göttingen und den Verein aus der Heimat-stadt von Dirk Nowitzki, den Baskets Würzburg, in der ersten Liga. Bei der Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) kam er fünfmal zum Einsatz. Seine Karriere beendete der Point Guard in diesem Jahr, nachdem ein angepeilter Wechsel in die Slowakei zum Erstligisten MBK Handlova nicht zustande gekommen war.

Das sind Andrej Mangolds Eltern

Der neue Bachelorwurde in Deutschland geboren, er wohnt in Hannover. Sein Großvater von mütterlicher Seite ist Amerikaner, der Großvater väterlicher Seite ist Lette. Von seinem Vater hat Andrej Ma-gold die ungewöhnlich hellen Augen, die die Kandidatinnen faszinieren werden.

Andrej Mangold ist ein bekennendes Mama-Söhnchen. Vor seiner Mutter hat der RTL-Junggeselle keine Geheimnisse – nicht mal in Sachen Liebe. Deshalb ist sich Mama auch sicher: „Die Frau, die du raussuchst, ist mir willkommen, weil ich dann weiß: Das ist die Richtige für dich.“

Das Kaugummi von Andrej Mangold

Im Fernsehen ist der 31-Jährige kein Unbekannter. In der Vox-Serie „Die Höhle der Löwen“ präsentierte der Single eine neue Kaugummisorte, die er gemeinsam mit Geschäftspartnern auf dem Markt etablieren möchte. Das Kaugummi mit dem naheliegenden Namen „Das Kaugummi“ ist nach Aussage des neuen Bachelors an einigen Kiosken im In- und Ausland erhältlich.

Alle Fakten und wichtigen Infos zu „Der Bachelor“

In der RTL-Kuppelshow "Der Bachelor" soll ein attraktiver Junggeselle seine Partnerin fürs Leben finden. Die Sendung ist an das Original "The Bachelor" des amerikanischen TV-Senders ABC angelehnt. RTL sendete bereits mehrere Staffeln der Dating-Show.

Das Konzept der Sendung "Der Bachelor"

Das Konzept der Sendung ist einfach: Es besteht darin, dass mehrere Kandidatinnen um die Gunst des "Bachelors" buhlen. In luxuriöser Umgebung müssen sich die Frauen in "Eliminationsrunden" beweisen, um andere Teilnehmerinnen aus der Sendung ausscheiden zu lassen. So treffen sich die Kandidatinnen in persönlichen Dates mit dem Bachelor oder werden von ihm zu den unterschiedlichsten Ausflügen eingeladen. Durch die Treffen können die Kandidatinnen den Junggesellen persönlich kennen lernen. Ob Einzel- oder Gruppendate - Zickereien zwischen den Kandidatinnen sind vorprogrammiert. Will doch schließlich jede Lady den Bachelor am liebsten die meiste Zeit für sich alleine haben.

Die Drehorte für die Sendung sind stets imposante Plätze im Ausland, so etwa Kapstadt, Los Angeles oder Miami. Hier leben die Kandidatinnen meist in prächtigen Villen - getrennt vom Bachelor. Diesen sehen die Damen nur bei gemeinsamen Treffen oder in der Nacht der Rosen. 2019 geht es für den Bachelor und die Kandidatinnen nach Mexiko.

Rosen für die Kandidatinnen

Am Ende einer jeden Episode, in der Nacht der Rosen, überreicht der Bachelor jeder einzelnen Kandidatin eine Rose, verbunden mit der Frage: "Nimmst du diese Rose an?" Die jeweilige Teilnehmerin hat hier die Chance ihr eigenes Ausscheiden zu bestimmen, indem die Kandidatin sie nicht annimmt. Nimmt sie die Rose allerdings an, ist sie in der nächsten Runde und hat weiterhin eine Chance die Gunst des Bachelors zu erlangen. Eine der Kandidatinnen erhält jedoch keine Rose und ist somit aus der Sendung ausgeschieden. So wird der Kreis der Damen, aus dem sich der Bachelor schlussendlich für eine Siegerin entscheiden muss, immer kleiner und kleiner. Die letzten drei Auserwählten verbringen mit ihm anschließend ein Dreamdate. Und nur die beiden Finalistinnen haben die Chance, auch seine Familie kennen zu lernen und von sich zu überzeugen. Im Bachelor-Finale kommt es dann zur letzten und wichtigsten Entscheidung der Kuppel-Show.

Wann läuft "Der Bachelor" im TV?

Ab Mittwoch, 2. Januar 2019, geht "Der Bachelor" in die neunte Runde. Die Eröffnungsshow wird von 20.15 bis 22.15 Uhr bei RTL im TV ausgestrahlt. Die weiteren Sendetermine werden noch bekanntgegeben.

So können Sie "Der Bachelor" im TV oder Stream sehen

Zeitgleich können Sie die Shows auch im Live-Stream via "TV Now" verfolgen. Sendung verpasst? Kein Problem, denn die ganze Sendung kann ebenfalls ganz einfach bei "TV Now" in Netz nachgeschaut werden. Viele Sendungen sind sogar mehrere Wochen in der Mediathek online verfügbar.

Das große Wiedersehen von "Der Bachelor"

Das Finale ist vorbei, der Bachelor hat sich für seine Herzdame entschieden, doch wie ging es nach der Show weiter? Traditionell wird bei RTL im Anschluss an jede Staffel das große "Wiedersehen" ausgestrahlt. Für Bachelor-Fans ist die Sendung wie ein großes Trash-TV-Familienfest: Kandidatinnen der Show treffen noch einmal aufeinander und holen zum Rundumschlag aus. Beim Zusammentreffen schauen sich die Frauen gemeinsam die Höhepunkte der Staffel an. Viele Bachelor-Kandidatinnen kriegen in der Sonderausgabe dann noch einmal ihr Fett weg.

Kritiken zur TV-Show "Der Bachelor"

Nach der Erstausstrahlung der Dating-Show "Der Bachelor" wurde schnell Kritik laut. So wurde das Konzept der Sendung auf RTL angegriffen. Der Journalist Oliver Fuchs beispielsweise warf den Produzenten vor, dass die Sendung „menschenverachtend“ sei und bezeichnete sie weiter als „die verkommenste TV-Sendung seit Menschengedenken“. Auch das durch die Sendung verbreitete Frauenbild wurde stark kritisiert. Die Politikerin Sabine Bätzing war der Meinung, dass das Frauenbild, das dem Publikum präsentiert würde, erschreckend sei und sie an den Kamelhandel erinnere. Selbst Künstler wie Udo Jürgens machten ihren Unmut über die Sendung auf RTL deutlich. Jürgens empfand es als „billig“ und „nuttig“, wie die Frauen um einen Mann buhlen. RTL-Sprecherin Tina Land verwies darauf, dass die Teilnehmerinnen wüssten, worauf sie sich eingelassen haben und zu jedem Zeitpunkt der Sendung entscheiden könnten, ob sie weiter Teil der Sendung sein wollen.

Diese Kandidaten haben an "Der Bachelor" bereits teilgenommen

Wer war dabei? Wer hat die große Liebe gesucht? Bereits seit 2003 suchen Single-Männer bei RTL die Frau fürs Leben. Hier finden Sie alle bisherigen Teilnehmer der RTL-Kuppelshow im Überblick.

Marcel Maderitsch (erste Staffel)

Paul Janke (zweite Staffel)

Jan Kralitschka (dritte Staffel)

Christian Tews (vierte Staffel)

Oliver Sanne (fünfte Staffel)

Leonard Freier (sechste Staffel)

Sebastian Pannek (siebte Staffel)

Daniel Völz (achte Staffel)

Um sein Glück perfekt zu machen, suchte Leonard bei "Der Bachelor 2016" nach der großen Liebe. In Miami lernte der attraktive Frauenschwarm insgesamt 22 Kandidatinnen kennen, die das Herz des charmanten Rosenkavaliers zu erobern versuchten. Die letzte Rose ging an die blonde Geschäftsassistentin Leonie Pump. Die zweite Finalistin, Lehramtsstudentin Daniela Buchholz, ging leer aus.

Der Bachelor 2018

Bei "Der Bachelor" 2018 startete Daniel Völz ins Rosen-Rennen. Daniel wurde 1985 in Neuseeland geboren, mit etwa drei Jahren zog er mit seinen Eltern in die USA, verbrachte seine Jugend wiederum mit seiner Mutter und seinen Großeltern in Berlin. Auf der Suche nach der großen Liebe bei "Der Bachelor" 2018, die am 10. Januar 2018 begonnen hatte, entschied sich der Bachelor Daniel Völz für Kristina Yantsen. Doch die Liebe war nur von kurzer Dauer: Nach nur wenigen Monaten trennten sich Daniel Völz und Kristina Yantsen schon wieder.

Der Bachelor 2017

Noch heißer, noch knapper – so lautete das Motto von "Der Bachelor 2017" bei RTL. Vom 1. Februar 2017 an buhlten wieder 22 Kandidatinnen acht Wochen lang um die Gunst des Bachelors. Das Finale von "Der Bachelor 2017" fand am 22. März 2017 statt. Gewonnen hat Ex-Bachelor-Kandidatin Clea-Lacy.

Der Bachelor 2017 hieß Sebastian Pannek - er kommt aus Köln und ist Model. Ob die siegreiche Kandidatin Clea-Lacy in ihm die große Liebe findet? Die Bachelor-Vorgänger haben sich nicht gerade als Gewinn in Sachen Liebe für ihre ausgewählte Kandidatin bewiesen. Und dies sollte sich erneut bestätigen: Im Sommer 2018 gaben die beiden ihr Liebes-Aus bekannt.

Der Bachelor 2016