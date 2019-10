Im Alter von 84 Jahren : „Denver Clan“-Star und TV-Pionierin Diahann Carroll gestorben

New York Mit ihrer Schauspielkunst setzte Diahann Carroll Maßstäbe und riss gesellschaftliche Barrieren ein. Nun ist die unter anderem aus „Denver Clan“ bekannte Darstellerin gestorben.

Viele Freunde von Serienklassikern in Deutschland kennen sie vor allem aus dem „Denver Clan“ - die Schauspielerin und Sängerin Diahann Carroll ist im Alter von 84 Jahren gestorben. Sie sei am Freitag den Folgen einer Krebserkrankung erlegen, teilte ihre Tochter Susan Kay der Nachrichtenagentur AP mit. In ihrer langen Karriere gewann Carroll einen Tony Award für eine Rolle im Musical „No Strings“ und war für ihre Darbietung im Film „Claudine“ für einen Oscar in der Sparte beste weibliche Hauptrolle nominiert.

In den USA setzte Carroll Maßstäbe mit ihrer Pionierarbeit in der Serie „Julia“ von 1968 bis 1971, in der sie eine Krankenschwester spielte, deren Ehemann in Vietnam gefallen ist. Damit war sie die erste schwarze Frau, die im amerikanischen Fernsehen in einer nicht stereotypen Dienerrolle zu sehen war.