„Dein Song“ : Sarah (15) aus Bocholt ist „Songwriterin des Jahres“ bei Kika-Show

Erfurt/Leipzig In der 13. Staffel des Wettbewerbs für jugendliche Liedermacher ging der erste Platz nach Bocholt. „Leise Worte werden laut“ überzeugte die Fans der Kika-Sendung „Dein Song“.

Moderationsduo Johanna Klum und Bürger Lars Dietrich überreichten ihr eine Trophäe, zudem bekommt die 15-Jährige eine Talentförderung in Höhe von 5.000 Euro. "Ich glaube es nicht, das ist so unfassbar! Es war so ein unglaublicher Moment, als der Umschlag geöffnet und mein Name vorgelesen wurde“, sagte Sarah.