“Die Höhle der Löwen“ Sensations-Deal für Handyspiel-Entwickler - Alle fünf Investoren schlagen zu

Als der Entwickler Sven Junglas (33) den Löwen in der achten Folge der 14. Staffel sein Handyspiel „Zeedz“ vorstellte, rechnete er wohl nicht damit, dass sein Deal in die Geschichte der Gründershow eingehen würde. Er hoffte auf 600.000 Euro für zehn Prozent seiner Firmenanteile. Was am Ende dabei herauskam, dürfte seine Erwartungen aber bei Weitem übertroffen haben. Das Spiel des kleinen Berliner Teams soll auf spielerische Weise Spaß am Klimaschutz vermitteln und setzt dabei auf fröhliche Pflanzenwesen, die den Planeten mit ihren besonderen Fähigkeiten beschützen. Kommt es auf der Erde zu einem Klimaereignis, beeinträchtigt das auch die Spielwelt. Die sammelbaren Zeedles, die an Pokémon erinnern, stellen sich nun dem bösen „Lord CO dem 2ten“. Er verkörpert im Spiel den Klimawandel.