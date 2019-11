60. Geburtstag : Alles Gute, lieber Sandmann!

Berlin Kulleraugen, Spitzbart, Zipfelmütze und Sandsack – ihn kennen Generationen von Kindern. Der (Ost)-Sandmann wird 60 Jahre alt.

Wenn der Sand aus dem Säckchen verstreut ist, heißt es: Schlafenszeit! Für Generationen von Kindern gab und gibt es dieses allabendliche Ritual. Nach dem „Sandmännchen“ mit den Gutenachtgeschichten geht es ins Bett. Der in der DDR geborene Sandmann wird am heutigen Freitag 60 Jahre alt. Der 24 Zentimeter kleine freundliche Mann ist Deutschlands dienstälteste Kinderfernseh-Figur.

„Unser Sandmännchen“ wurde am 22. November 1959 erstmals im DDR-Fernsehen ausgestrahlt. Es gab auch einen West-Sandmann – aber er trat acht Tage später erstmals auf. Die Ost-Fernsehmacher hatten Wind von dem Vorhaben bekommen und wollten schneller sein. Trickfilmmacher Gerhard Behrendt entwickelte die kleine Figur nach dem Vorbild von Hans Christian Andersens Märchenfigur „Ole Lukøje“ (Ole Augenschließer). Der Bart erinnert ein wenig an den von Ex-SED-Chef Walter Ulbricht.

Ankündigung Zum 60. Geburtstag bekomme er einen jüngeren Look und verliere seinen Bart, hatte der RBB am 1. April mitgeteilt – und Protest-Stürme bei den Fans ausgelöst: „Geht gar nicht“ und „Oh nein, bitte nicht“, so lauteten zwei der Kommentare auf der Seite des Senders. Am Tag darauf kam die Entwarnung: Es war ein Aprilscherz. Alles bleibt, wie es ist. Im Schrank des freundlichen Bartträgers finden sich auch keine Neonfarben.

Der Sandmann hat einen riesigen Fuhrpark und kommt fast überall hin. Gerne war er natürlich einst in sozialistischen Bruderländern unterwegs: mit dem Tragflächenboot in Budapest, mit der Rakete in der Sowjetunion, mit einem Schlitten in Krakau. Er kam schon vor dem Mauerfall an Orte, die für die „Durchschnittsbürger“ der DDR unerreichbar waren, wie Vietnam, Kuba, Ägypten, Irak und Japan.