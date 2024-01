Dschungelcamp-Teilnehmer Vom Fußballplatz ins Trash-TV - das ist David Odonkor

Sportlich jedenfalls lief es beim BVB. Über die Jugendmannschaften und die Dortmunder Amateure kämpfte er sich in die erste Mannschaft, gehörte 2002 dem Meisterkader an – wenn auch ohne viel Spielzeit zu erhalten. Seine beste Zeit in schwarz-gelb hatte er wohl in der Saison 2005/06, in der er mit 33 Bundesligaspielen (ein Tor) zum Stammpersonal gehörte. Das Toreschießen war nicht seine Stärke, insgesamt erzielte er zwei Tore in 75-Bundesligaauftritten für Dortmund.