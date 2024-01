TV-Moderatorin So verabschiedete sich Judith Rakers von der „Tagesschau“

Zum letzten Mal erschien Judith Rakers am 31. Januar nach dem Gong der „Tagesschau“ auf den Bildschirmen. Die Sprecherin hört nach 19 Jahren als Moderatorin der Nachrichten auf – um sich ihren unternehmerischen Tätigkeiten zu widmen. „Nach 19 erfolgreichen und spannenden Jahren bei der „Tagesschau“ habe ich mich schweren Herzens entschlossen, zu gehen. Es ist an der Zeit, den Fokus in meinem Leben auf andere Projekte zu lenken, meine unternehmerische Tätigkeit weiter auszubauen und Neues anzupacken, für das neben dem Nachrichten-Schichtdienst bisher zu wenig Zeit war“, sagte Rakers zum NDR nach Bekanntwerden ihrer Entscheidung.