Live auf Sendung Susanne Daubner bekommt Lachanfall während „Tagesschau“

Videos der Sendung gehen bereits bei X (ehemals Twitter) und YouTube viral. Es ist förmlich spürbar, wie die Susanne Daubner immer wieder versucht, sich zusammenzureißen, dabei in den ersten drei Anläufen aber jedes Mal herrlich fröhlich scheitert. Bei den Nutzern in den sozialen Netzwerken kommt der Fauxpas jedoch durchweg positiv an: „Mit einem Lachen in den Tag gestartet... danke dafür an die wunderbare #SusanneDaubner“, heißt es darin etwa. Oder auch: „Wie sympathisch war der Lachanfall gerade bitte?“