Nach Bohlen-Aus : Lukas Podolski wird neuer Juror beim Supertalent

Köln RTL hatte bereits angekündigt, die Casting-Show nach dem Jury-Aus von Dieter Bohlen komplett umzukrempeln. Und das Versprechen scheint sich zu bewahrheiten: Der Sender holt mit Lukas Podolski erstmals einen Fußballprofi in die Show.

„Die wichtigste Frage, die hinter jedem Talent steht, ist: Was ist dein Traum? Lukas Podolski hat seinen großen Traum gelebt. All seine Erfahrungen und Gefühle passen perfekt in die Show“, begründet Kai Sturm, RTL-Unterhaltungschef, die Auswahl. Der Fußballprofi selbst sagt, er habe „Das Supertalent“ immer gerne mit seiner Familie geschaut. „Jetzt sitze ich bald selbst auf dem Jurystuhl. Ich gespannt auf diese und weitere neue Herausforderungen bei meinem neuen Verein. Und das in meiner Heimatstadt Köln." Die 15. Staffel von „Das Supertalent“ startet im Herbst bei RTL. Die anderen Juroren sind noch nicht bekannt.