„Das Supertalent“ 2024 RTL gibt Starttermin für neue Staffel bekannt

Wegen schwacher Einschaltquoten verordnete der Sender RTL seiner einstigen Hit-Show „Das Supertalent“ 2021 eine zweijährige Pause. 2024 soll das Format mit einer 16. Staffel fortgesetzt werden. Und so viel steht fest: Fans der Show müssen sich nicht mehr lange gedulden. Denn wie RTL nun bekannt gab, wird die neue Staffel der Show bereits am Samstag, 27. Januar, um 20.15 Uhr starten und außerhalb des linearen TV auch auf dem Streamingdienst RTL+ zu sehen sein. In der Jury werden Dieter Bohlen, Bruce Darnell, Anna Ermakova und Ekaterina Leonova Platz nehmen. Moderiert wird die Show von Victoria Swarovski und Jens "Knossi" Knossalla.