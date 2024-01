Das sagt die Medienanstalt „Supertalent“-Kandidatin musiziert mit Flöte in Vagina – Zuschauer beschweren sich

Die für RTL zuständige Niedersächsische Landesmedienanstalt (NLM) sieht in einem umstrittenen Auftritt einer Ärztin in der Castingshow „Das Supertalent“ keinen Verstoß gegen den Jugendmedienschutz. In der Sendung vom 27. Januar hatte die Ärztin mit der Kraft ihres Beckenbodens und einer Flöte in der Vagina das Lied „Alle meine Entchen“ gespielt.