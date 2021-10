Folge 5 von „Das Sommerhaus der Stars“ : „Wir sind unser eigenes Rudel“

Düsseldorf Mike Cees-Monballijn und seine Frau Michelle haben es sich mit den anderen Kandidaten verscherzt und müssen um ihren Verbleib im Haus bangen. Doch statt die Wogen zu glätten, wählen die beiden Isolation als Taktik. Kann das gut gehen?

Einen Verbleib der beiden im Sommerhaus wollen einige Bewohner unbedingt verhindern. So etwa Mola, der darauf pocht, taktisch zu nominieren, um sicherzugehen, dass Mike und Michelle gehen müssen. Zwar konnte er Ben überzeugen – seine Freundin Sissy möchte dabei aber nicht mitmachen. Nach dem zweiten Spiel hat Mola dann offenbar eine Verletzung an der Wade, macht sich einen Verband und humpelt. Möglicherweise ein Vorsatz, um nicht an der Exit-Challenge teilnehmen zu müssen? Zumindest Mike ist sich sicher: „Das ist alles simuliert“.

Die Verletzung ist auch der Grund, warum Mike und Michelle Mola und Adelina am Ende der Show nominieren. „Wenn es wieder eine Exit-Challenge gibt, haben wir eine Chance gegen euch. Sorry, dass du dich am Fuß verletzt hast“, begründet der 34-Jährige die Entscheidung. Alle weiteren Stimmen gehen auf Mikes und Michelles Konto. Die Bewohner sind schockiert, dass Mike einen Vorteil aus Molas Verletzung ziehen will. Maritta und Alm-Klausi bieten daher an, statt Mola und Adelina in der Challenge anzutreten. Doch keiner der beiden nominierten Paare lässt sich auf den Deal ein. In der nächsten Folge kämpfen also Mola und Adelina gegen Mike und Michelle um den Verbleib im Haus. Warten wir ab, ob die Raubkatzen mit ihrem Krallenausfahren Erfolg haben werden.