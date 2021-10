Bei der ersten Nominierung hat das Schauspieler-Paar Roland Heitz (63) und Janina Korn (38) die meisten Stimmen bekommen. Allerdings hat RTL in diesem Jahr die „Exit-Challenge“ eingeführt. Das Paar trat gegen Almklausi und seine Frau Maritta in einem Spiel um den Verbleib im Haus an. Dabei unterlagen Roland und Janina und mussten als erste das Haus in Folge drei verlassen.