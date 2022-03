Yeliz Koc (28) wurde durch ihre Teilnahme an der RTL-Show „Der Bachelor“ bekannt. Dort schrieb sie Geschichte, als sie Bachelor Daniel Völz in der Nacht der Rosen eine Ohrfeige verpasste. 2018 war die Influencerin in „Bachelor in Paradise“ zu sehen und 2019 in „Das Sommerhaus der Stars“. 2021 bekam sie ihr erstes gemeinsames Kind mit ihrem Ex-Partner Jimi Blue Ochsenknecht.