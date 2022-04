Ernstes Thema: Till Schweiger redet sich in Range über Sexualverbrechen

Till Schweiger war bei Markus Lanz am 1. Februar 2011 zu Gast, um seine Komödie „Kokowääh“ vorzustellen. Ein lustiges Thema. Dann der Bruch als Anja Wille an der Reihe ist. Die Mutter eines Sohnes, der Opfer eines Sexualstraftäters wurde, erzählt von ihrem Schicksal, das die Zuschauer berührt und schwer zu ertragen ist. Schweiger mischt sich in die Diskussion ein, redet sich in Rage, kritisiert die angebliche Rücksichtsnahme auf die Täter. „Das ist deutsches Gutmenschentum, das mich so ankotzt!". Er fordert unter anderem Meldepflicht für Sexualstraftäter wie in den USA. Dann sagt er noch „ ... Das sind intellektuelle Menschen – ich verurteile jetzt nicht alle Intellektuellen, ich betrachte mich selbst als intellektuell.“ Es ist leider der Rant von Schweiger und dieser eine Satz, der bei den Zuschauern haften bleibt und weniger das ernste Thema. Ob die Auswahl der Gäste und das Gemisch der Themen von Lanz gut getroffen waren, dieses Frage steht am Ende im Raum.