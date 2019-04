Auszeichnung in Marl : Das sind die Gewinner des Grimme-Preises 2019

Marl In Marl ist der Grimme-Preis verliehen worden. Wie schon im vergangenen Jahr ging ein Preis an einen US-Streamingdienst. Auch Jan Böhmermann konnte sich über eine Auszeichnung beim wichtigsten deutschen Fernsehpreis freuen.

Insgesamt wurden 16 Auszeichnungen in den vier Kategorien Fiktion, Unterhaltung, Information und Kultur sowie Kinder und Jugend vergeben. Mit Amazon Prime Video erhielt in diesem Jahr erneut ein US-Streamingdienst einen Grimme-Preis. Amazon wurde für seine deutsche Thriller-Serie „Beat“ ausgezeichnet. Im vergangenen Jahr hatte bereits Netflix für „Dark“ einen der renommierten Fernsehpreise gewonnen.

Auch zwei weitere Serien bekamen einen Preis: „Bad Banks“ (ZDF/Arte) über die Finanzwelt und „Hackerville“ , eine Reihe des Bezahlsenders TNT Serie über Cyberkriminalität. Außerdem zeichnete die Jury in der Kategorie Fiktion die ARD-Komödie „Familie Lotzmann auf den Barrikaden“ aus. Ein Spezialpreis ging an den Berliner „Tatort: Meta“ .

Bereits zum fünften Mal gehörte der Satiriker Jan Böhmermann zu den Preisträgern. Seine Sendung „Lass dich überwachen! Die Prism is a Dancer Show“ (ZDFneo) über den Umgang mit persönlichen Daten in sozialen Netzwerken wurde in der Kategorie Unterhaltung ausgezeichnet. Böhmermann hatte bereits in den vergangenen drei Jahren sowie 2014 Grimme-Preise gewonnen.