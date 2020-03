Master of None (Netflix)

Unbedingt anschauen,weil…

man sehr viel Spaß hat, diesem „Hans Dampf in allen Gassen“ (so der Titel) beim Durcheinanderschnattern mit seinen Freunden über sein Liebesleben (es ist kompliziert), seinen kulturellen Hintergrund (Inder), seinen Beruf (Werbeclip-Schauspieler) und das Leben in New York im Allgemeinen zuzusehen. Die Rolle des Protagonisten Dev Shah übernimmt der Macher der Serie, Aziz Ansari, selbst. Macht Lust auf mehr. Leider gibt es nur zwei Staffeln, eine dritte hat Ansari nicht ausgeschlossen.

In welcher Stimmung anschauen?

Wenn der Freundeskreis gerade keine Zeit hat, man aber trotzdem einen quatschigen Abend haben will.

Für Fans von…

Woody-Allen-Komödien, Easy, Love, Arrested Development, Before Sunrise, Before Sunset, Before Midnight, How I Met Your Mother