In der neuen ProSieben-Show „Das große Promi-Büßen“ nimmt Olivia Jones 11 Reality-TV-Stars die Beichte ab. In einem Camp in der Steiermark warten tägliche Challenges auf die Promis, bei denen sie sich mit ihren Fehlern aus der Vergangenheit auseinandersetzen müssen. Wie die erste Folge verlief, zeigen wir hier in Bildern.

Die Kandidaten müsse sich der TV-Beichte und den Fragen von Dragqueen Olivia Jones (52) stellen.