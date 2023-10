„Das große Promi-Büßen“ Zweite Staffel startet im November – diese Stars sind dabei

Am 9. November startet die zweite Staffel um 20:15 Uhr auf Prosieben. Sie wird immer donnerstags um diese Zeit zu sehen sein. Wie viele Folgen es in der zweiten Staffel gibt, hat der Sender noch nicht bekannt gegeben. Bei der ersten Staffel waren es sechs Folgen. Die zweite Staffel von „Das große Promi-Büßen“ ist auch auf dem Streaming-Kanal Joyn Plus+ (Abo für 6,99 €) jeweils eine Woche vorab abrufbar.