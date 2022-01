Tag 10 im Dschungelcamp : Beleidigungen und Verweigerungen - null Sterne für die Camper

Am zehnten Tag im RTL-Dschungelcamp gibt es ein Novum in der Geschichte des Formats. Außerdem spielt die potenzielle Nicht-Intelligenz eines Campers mal wieder eine Rolle. Und Sterne wurden überhaupt keine verdient.

Die gestrige Sendung des Dschungelcamps stand ganz im Zeichen von Eric Stehfest. War er in der ersten Zeit kaum aufgefallen, so hatte er in den vergangenen Tagen durch sein Verhalten deutlich mehr Sendezeit bekommen. Doch ein Streit mit Filip und das bewusste Verstoßen gegen Regeln waren nur der Anfang. Das Camp verlassen musste niemand.