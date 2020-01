Frau von „Malle Jens“ : Danni Büchner sieht Dschungel-Teilnahme als Versprechen an ihren toten Mann

Danni Büchner sieht Dschungel-Teilnahme als Versprechen an ihren toten Mann

Murwillumbah Vor drei Jahren zog TV-Auswanderer Jens Büchner alias „Malle Jens“ ins RTL-Dschungelcamp. 2018 starb er überraschend. Ihm zu Ehren macht jetzt seine Witwe Daniela mit.

Wie der Mann, so die Frau: Drei Jahre nach dem Auftritt von Jens Büchner im RTL-Dschungelcamp zieht 2020 seine Frau Danni Büchner in den australischen Dschungel. Doch wer ist die Witwe von „Malle Jens“ und warum tut sie es ihrem Mann gleich?

Woher kennt man Danni Büchner?

Bekannt wurde Danni Büchner als sie gemeinsam mit Jens nach Mallorca auswanderte. Im Vox-TV-Format „Goodybe Deutschland“ konnten die Zuschauer miterleben, wie sich die Büchners ihren Traum vom Leben auf der Ferieninsel erfüllten. Zu sehen war sie dort seit 2015. Anschließend waren die Büchners in weiteren TV-Produktionen zu sehen. Erst nahm Jens Büchner am Dschungelcamp 2017 teil, dann zog das Ehepaar 2018 gemeinsam ins „Sommerhaus der Stars“.

Im November 2018 dann der Schock: Jens Büchner starb am im Alter von 49 Jahren an Lungenkrebs. Seine letzten Tage wurden im März 2019 bei Vox ausgestrahlt. Darin tauchte auch noch einmal Danni Büchner auf, die am Krankenbett ihres Mannes saß.