Zwei Jahre nach Unglück auf Kreuzfahrt : Daniel Küblböck soll Ende September für tot erklärt werden

Passau Danuel Küblböck sprang im September 2018 von einem Kreuzfahrtschiff vor der Küste Kanadas und wird seitdem vermisst. Ende September könnte der ehemalige DSDS-Kandidat nun für tot erklärt werden.

Seit zwei Jahren fehlt von „Deutschland sucht den Superstar“-Kultkandidat Daniel Küblböck jede Spur. Der 33-jährige Sänger und Schauspielschüler verschwand am 9. September 2018 vor der Küste Kanadas von Bord des Kreuzfahrtschiffes „AIDAluna“. Die Ermittler gingen damals von einem Suizid aus. Nach Versuchen des Vaters, den Sänger ein halbes Jahr nach dem mysteriösen Verschwinden für tot erklären zu lassen, könnte dies nun Ende September passieren. Das berichtet die „Passauer Neue Presse“. In einer Anzeige in der Zeitung hat das Amtsgericht Passau folgendes geschrieben: „Der Verschollene wird aufgefordert, sich bis spätestens 25. September 2020 beim Amtsgericht Passau (...) - Abteilung für Verschollenheitssachen - zu melden, widrigenfalls er für tot erklärt werden kann." Das Gericht fordert zudem auch alle Personen auf, „die Auskunft über den Verschollenen geben können, dem Gericht bis zu dem angegebenen Zeitpunkt Anzeige zu machen.“