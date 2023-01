Dschungelcamp-Kandidat 2023 Das ist Cosimo Citiolo

Mehr Aufmerksamkeit erregte Citiolo mit seinen TV-Auftritten. 2011 war er in der RTL II-Doku „Die Super-Checker“ zu sehen, im gleichen Jahr nahm er an der elften „Big Brother“-Staffel teil. Im Folgejahr kam mit „Electro Sex“ sein erstes Studioalbum auf den Markt. Nachdem er lange nichts von sich hören lassen hatte, nahm Citiolo 2021 an der Reality-Show „Kampf der Realitystars – Schiffbruch am Traumstrand“ teil. 2022 landete er gemeinsam mit seiner Freundin Nathalie Gaus auf dem vierten Platz beim „Sommerhaus der Stars“. Ihr möchte Citiolo mit der Siegprämie einen besonderen Wunsch erfüllen: eine Traumhochzeit. „Nur die Harten kommen in‘ Garten - oder in den Dschungel“, kündigt er im Interview mit RTL an. Ob das auch für ihn gilt, sehen wir am 13. Januar 2023.