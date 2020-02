Virologe Christian Drosten : „Aufgeregte Debatten können wir als ‚Energieverschwendung‘ einordnen“

Düsseldorf Bei „Maybrit Illner“ diskutieren Talkgäste darüber, wie gut Deutschland auf das Coronavirus vorbereitet ist. Der Virologe Christian Drosten liest der Runde die Leviten.

Die neuartige Lungenkrankheit Covid-19 verursacht viel Aufregung. In ihrer Talkshow will Maybrit Illner lieber aufklären. Das wirft die Frage auf, ob das Format dafür geeignet ist.

Darauf steigt der durch Youtube bekannte Mediziner Johannes Wimmer ein, als Spahn verabschiedet und die Talkrunde eröffnet ist. Beschlagnahmung klingt in seinen Ohren nicht nach guter Vorbereitung. Was so alles versäumt wurde, bleibt in dieser Sendung Wimmers Refrain. „Für eine Abriegelung ganzer Städte ist es schon zu spät“, sagt er etwa oder sorgt sich um die Folgen von Personalmangel in Krankenhäusern, sollten dort mehrere Infizierte gleichzeitig auftauchen.