Corona-Talk bei „Maybrit Illner“ : „Ich frage mich, ob dieser Negativ-Jargon so hilfreich ist“

Die Talkrunde bei „Maybrit Illner“ am 09.09.2021. Foto: ZDF

Düsseldorf Impfpflicht, Bezahltests, Lohnfortzahlung: Vor der Bundestagswahl sollen Politiker in der Talkshow Stellung zu strittigen Fragen der Corona-Politik nehmen. Das geht nicht ohne Seitenhiebe über die Bühne.

Weiterleiten Drucken Von Petrina Engelke

Die Gäste:

Klaus Holetschek (CSU), Gesundheitsminister Bayern

Karl Lauterbach (SPD), Gesundheitspolitiker

Boris Palmer (Grüne), Oberbürgermeister von Tübingen

Jutta Allmendinger, Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung

Stefan Kluge, Intensivmediziner und Pneumologe

Darum ging’s:

Um Corona-Maßnahmen, die Ziele dahinter und ein bisschen Wahlkampf.

Der Talkverlauf

„Haben die Politiker inzwischen mehr Angst vorm Volk als vor dem Virus?“, fragt Moderatorin Maybrit Illner und schaut auf die Politiker in der Runde. Dann gehen sie gemeinsam eine Reihe strittiger Punkte durch. Eine Impfpflicht kann sich der Grünen-Politiker Boris Palmer durchaus vorstellen, sofern sie ausschließlich für Berufsgruppen gilt, die mit Menschen arbeiten, die sich selbst nicht schützen können, also etwa in der Kinderbetreuung und in der Pflege. Das rette Menschenleben von Schutzbefohlenen, sagt Palmer.

Der Intensivmediziner Stefan Kluge wendet allerdings ein, welche Folgen das haben kann. „Wenn wir ungeimpfte Pflegekräfte nach Hause schicken, haben wir ein Problem“, sagt Kluge. Es gebe ohnehin schon eine Flucht aus der Intensiv- und Altenpflege. Eine allgemeine Impfflicht würde seiner Ansicht nach zwar eine Überlastung sowohl des Gesundheitssystem als auch der Wirtschaft vermeiden, aber auch die Gesellschaft spalten. Palmer lehnt eine allgemeine Impfpflicht ab. Jeder Mensch dürfe selbst entscheiden, auch wenn die Entscheidung vielleicht dumm sei. „Wenn Herr Aiwanger mit 50 Jahren sagt ‚Ich lasse mich nicht impfen‘, macht er objektiv eine falsche Risikoabwägung“, sagt der Tübinger Oberbürgermeister.

Damit hat wiederum der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach Erfahrung. Als Impfarzt begegne er in mobilen Impfstationen in Leverkusen und Köln-Mülheim vielen Menschen, deren Gewichtung der Gefährlichkeit der Erkrankung und des Impfstoffs von falschen Vorstellungen geprägt sei. Viele seien so übergewichtig, dass sie kaum die beiden Stufen in den Impfbus schafften. „Die sind natürlich voll im Risiko, wenn sie erkranken“, sagt Lauterbach. Deshalb fordert er, dass die Impfkampagne stärker auf Aufklärung setzen solle. Dafür nennt er praktische Beispiele. „Ich spreche gern mit Impfgegnern, aber nicht auf 20 Zentimeter Abstand ohne Maske. Auch in diesem Bereich ist Armin Laschet für mich kein Vorbild“, sagt Lauterbach. In Gesprächen mit Impfgegnern müsse man ganz gezielt Mythen aufgreifen und diese wahrheitsgemäß widerlegen. „Aber man kann nicht mit Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen, sprechen wie mit kleinen Kindern.“

Der Intensivmediziner Stefan Kluge berichtet, im Moment sei die Lage in den Krankenhäusern beherrschbar, aber man sorge sich dort vor dem kalten Herbst. Die Hauptrisikofaktoren für einen schweren oder tödlichen Verlauf einer Covid-19-Erkrankung seien zudem „relativ banale Allerweltserkrankungen“: Übergewicht, Diabetes, Herz-Kreislauf-Krankheiten. „90 Prozent der Intensivpatienten mit Covid-19 sind ungeimpft, und das frustriert ganz viele Mitarbeiter.“ Deutschland sei beim Impfen im europäischen Vergleich fast das Schlusslicht.

Das will die Soziologin Jutta Allmendinger so nicht stehen lassen. Sie empfiehlt, bei den Impfquoten stärker auf die verschiedenen Altersgruppen zu schauen. In Deutschland seien zwar erst wenige Jugendliche geimpft, aber 82 Prozent der Über-60-Jährigen. Das bewertet Kluge allerdings als „katastrophal wenig“ angesichts der Tatsache, dass diese Gruppe ein hohes Risiko habe, an einer Covid-19-Erkrankung zu sterben.

„Ich frage mich, ob dieser Negativjargon so hilfreich ist“, wendet Allmendinger ein. Sie legt den Politikern ans Herz, eher zu sagen: Wir haben jetzt schon so viele Leute geimpft, und diese Woche wollen wir noch mal soundso viel dazubekommen. „Wenn man Verhalten tatsächlich ändern möchte, dann geht das mit Anreizen, nicht mit Verboten.“

Für eine positive Kommuniation kann sich der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek sofort erwärmen. Allerdings spricht sich der CSU-Politiker gleichzeitig dafür aus, Ungeimpften die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall zu streichen. Das stehe schon lange im Gesetz und koste den Steuerzahler viel Geld. „Für mich hat das nichts mit Druck zu tun, sondern das ist eine Konsequenz“, sagt Holetschek.

Lauterbach ist gegen diese Maßnahme, weil sie sich zu leicht aushebeln ließe. „Du zahlst zuerst aus eigener Tasche den Test, um danach keine Lohnfortzahlung zu bekommen? Das wird nicht stattfinden“, sagt der SPD-Politiker. Wer glaubt, sich infiziert zu haben, werde sich dann gar nicht erst testen lassen. Stattdessen fordert Lauterbach, stärker auf 2G-Regelungen zu setzen, speziell in Hochrisikobereichen.

Schließlich bringt Palmer die unterschiedlichen Zielsetzungen auf den Punkt. Mit dem Argument einer sozialen Gerechtigkeit ließen sich Maßnahmen wie Bezahltests und ein Wegfall von Lohnfortzahlung bei Quarantäne begründen. Sei das Ziel hingegen, die Pandemie in den Griff zu bekommen, habe Lauterbach recht. Solche gegen Ungeimpfte gerichteten Maßnahmen verstärkten den Widerstand gegen eine Impfung und erschwerten die Entdeckung von Infektionen.

