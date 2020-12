TV-Nachlese zu „Lanz“ : Vom Glühweinstand zum harten Lockdown

Die Talkrunde bei „Markus Lanz“ am 10.12.2020. Foto: ZDF

Düsseldorf Geschäftsschließungen, Schulferien, Kontaktbeschränkung: Was soll wann passieren, damit die Infektionszahlen auf ein zu bewältigendes Maß sinken? Dieses Thema führt bei „Lanz“ zu tieferliegenden Fragen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Petrina Engelke

Der Donnerstagabend bei „Markus Lanz“ drehte sich einmal mehr um Corona-Maßnahmen – und die Frage, welchen Sinn es hat, die Weihnachtszeit abzuwarten.

Die Gäste:

Karl Lauterbach (SPD), Politiker

Thomas Middelhoff, Ex-Manager

Alena Buyx, Medizinethikerin

Michael Müller (SPD), Berliner Bürgermeister

Heiner Bremer, Journalist

Darum ging’s:

Wieder einmal um Maßnahmen gegen die Ausweitung der Corona-Pandemie. Aber auch um Tugenden wie Geduld und Gerechtigkeit.

Der Talkverlauf:

Am Anfang war die Logikfrage: Wenn die Pandemie doch jetzt solche dramatischen Auswirkungen hat, warum nicht sofort mit Maßnahmen reagieren? Im Zug ziehe man die Notbremse doch auch sofort und nicht erst in zwei Wochen, führt der Journalist Heiner Bremer an. Das greift Moderator Markus Lanz im ersten Teil der Talkshow auf, in dem Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller zugeschaltet ist.

Zunächst bekundet Müller, er gehe davon aus, dass sich die Bundesländer mit dem Bund auf einen dreiwöchigen harten Lockdown mit einem „deutlich heruntergefahrenen Einzelhandel“ verständigen werden. Die Schulferien hätten dann ohnehin begonnen, viele Menschen gingen nicht mehr arbeiten und im Nahverkehr werde es ruhiger. „Zwischen dem 20. Dezember und 10. Januar haben wir praktisch drei Wochen massiver Einschränkungen, die auch mit Sicherheit auch dazu führen werden, dass die Inzidenzen runtergehen“, sagt der SPD-Politiker, der auch Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz ist.

Lesen Sie auch Corona-Schaltkonferenz am Sonntag : Bund und Länder steuern auf harten Lockdown zu

Unterdessen bittet Müller um Verständnis dafür, dass es in der Politik im Abwägungsprozess mitunter einige Tage brauche, um das eine oder andere umsetzen zu können. „Wenn wir den Verkauf nicht mehr zulassen, müssen entsprechende Wirtschaftshilfen formuliert sein.“ Doch als Müller daran erinnert, dass Einzelhändler gerade ihren Hauptumsatz machen, fährt ihm Lanz in die Parade: „Wir können doch nicht ernsthaft so tun, als sei es in dieser Lage wahnsinnig wichtig, noch fünf Bratwürstchen und acht Glühwein zu verkaufen.“ Er hatte zuvor schon die Glühweinstände ins Gespräch gebracht, die in manchen Bundesländern ausschenken dürfen und in anderen nicht.

Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach sieht derzeit zwei Möglichkeiten: Entweder beginne der Shutdown früher, oder er laufe über den 10. Januar hinaus. Binnen der im Raum stehenden zweieinhalb Wochen seien die Infektionszahlen nicht auf das nötige Maß zu drücken. „Ich fände das Vorziehen deutlich besser, weil dann weniger Menschen sterben“, sagt Lauterbach. Er schlägt vor, die Schulferien vorzuziehen, Alkohol-Außenverkauf und Geschäfte „bis auf das Notwendigste“ zu schließen und die Zusammenkünfte für Weihnachtsfeiern auf fünf zu begrenzen. Dabei räumt Lauterbach ein, dass das sicherlich zu Enttäuschungen führen werde – und deshalb auch schwer durchzusetzen sei.

„In der Krise müssten doch eigentlich die Kardinaltugenden gelten“, sagt der Ex-Manager Thomas Middelhoff und richtet den Blick auf die Tugend der Gerechtigkeit – und die Verteilung der Hilfsgelder. Inklusive Zulieferern und Aushilfen kommt die Gastronomiebranche Middelhoffs Rechnung nach auf rund 2,5 Millionen Beschäftigte. Die Branche bekomme neun Milliarden Euro. Adidas dagegen bekomme drei Milliarden Euro – mit rund 7.800 Beschäftigten in Deutschland. „Das steht in keinem Verhältnis“, sagt Middelhoff.

Heiner Bremer greift eine Frage auf, die Müller in einer emotionalen Rede vor dem Berliner Senat aufgeworfen hatte: „Wie viele Tote rechtfertigen ein Shopping-Erlebnis?“ Er hat den Eindruck, ein sofortiger Shutdown werde von Politikern als unpopulär und als schädlich für den Handel wahrgenommen. Das komme bei den Bürgern aber so an, dass von Seiten der Politik für Wirtschaft und Handel Kompromisse gemacht würden, statt die logische Konsequenz aus der Pandemie-Notlage zu ziehen. „Dazu haben sie nur nicht den Mut“, so Bremers Vorwurf.