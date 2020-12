Keiner schlägt „Kevin - Allein zuhaus“ : Corona beschert TV-Sendern Heiligabendrekord - so viele Zuschauer wie noch nie

Normalerweise plätschert das Fernsehprogramm am Heiligen Abend vor sich hin. Nicht viele Leute schalten ein. Die Corona-Pandemie hat aber nun dazu geführt, dass die Einschaltquoten wesentlich höher waren. Wie viele Menschen eingeschaltet haben.

Eigentlich haben viele Menschen in Deutschland an Heiligabend Besseres zu tun als vor dem Fernseher zu sitzen. Am 24. Dezember ist die TV-Nutzung in der sogenannten besten Sendezeit (Primetime) von 20 bis 23 Uhr deutlich geringer als an anderen Tagen. In den meisten Jahren ist Heiligabend sogar der Tag im Jahr, an dem abends am wenigsten ferngesehen wird. Doch im Corona-Jahr ist auch das anders gewesen. Statt wie letztes Jahr knapp 19,6 Millionen saßen diesmal an Heiligabend im Schnitt 21,1 Millionen vor dem Bildschirm, wie die AGF Videoforschung am ersten Weihnachtstag der Deutschen Presse-Agentur mitteilte.