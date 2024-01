„Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ Cora Schumacher verlässt das Dschungelcamp

Nachdem er am Samstagabend gemeinsam mit Kim in der Dschungelprüfung antreten musste, trifft es Influencer Tim am Sonntag gleich zum zweiten Mal. Dieses Mal wählten die Zuschauer ihn gemeinsam mit Kandidatin Leyla in die Prüfung mit dem Titel „Dschungel-Spa“ - zum mutmaßlichen Leidwesen von „Germany's Next Topmodel“-Kandidatin Anya, die möglicherweise auf die Nachfolge von legendären Model-Kandidatinnen wie Sarah Knappik und Larissa Marolt gehofft hatte und schon enttäuscht war, als die Zuschauer sie am ersten Tag nicht in die Prüfung wählten.