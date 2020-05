„Hatten Glück im Unglück“ : Comedian Abdelkarim meldet sich nach Angriff auf „heute show“-Team zu Wort

Berlin Der unvermittelte Angriff auf das Team der „heute show“ in Berlin hat für großes Entsetzen gesorgt. Kurz nach der Attacke mit mehreren Verletzten, meldete sich Comedian Abdelkarim mit einem Statement auf Instagram.

Das Foto von Comedian Abdelkarim ist nur schwer aus dem Kopf zu bekommen. Dem sonst so gut aufgelegten Entertainer ist auf dem Foto, das ihn am Freitag in Berlin zeigt, der Schock ins Gesicht geschrieben. Unvermittelt wurden er und sein Team der „heute show“ auf offener Straße angegriffen, einige Teammitglieder wurden verletzt und ins Krankenhaus eingeliefert. Einen Tag nach dem Angriff Abdelkarim via Instagram zu Wort gemeldet und sich für die zahlreichen Genesungswünsche bedankt. Wie der Sender ZDF mitteilte, wurden die Verletzten bereits am Freitag wieder aus dem Krankenhaus entlassen.