Acht Folgen geplant : Kultserie „X-Factor“ wird fortgesetzt

Berlin Die Macher des Netflix-Erfolges „Dark“ drehen in den USA neue Folgen des Gruselklassikers „X-Factor – Das Unfassbare“. Auftraggeber ist RTL 2. Moderieren wird das Ganze wieder „Star Trek“-Schauspieler Jonathan Frakes.

Das teilte der Sender mit. Als Produzent ist neben Quirin Berg und Max Wiedemann auch Benjamin Munz an Bord, der zuletzt den Streaming-Hit „Blood Red Sky“ verantwortete. Die Dreharbeiten gehen am 1. August in Los Angeles los. Das Original von „X-Factor“ war in den Jahren 1997 bis 2002 hergestellt worden.