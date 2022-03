Moderator der Live-Shows : Marco Schreyl feiert DSDS-Comeback

Köln In diesem Jahr ist bei „Deutschland sucht den Superstar“ vieles neu, nicht nur das Konzept, sondern auch die Jury. Für die Live-Shows kehrt aber ein altbekanntes Gesicht zurück: Marco Schreyl führt ab dem 16. April durch die Samstagabendshows.

Für die Zuschauer von „Deutschland sucht den Superstar“ ist Marco Schreyl (48) kein Unbekannter. Der Moderator präsentierte bereits von 2005 bis 2012, also in insgesamt sieben Staffeln, die DSDS-Live-Shows bei RTL. Am 16. April kehrt Schreyl zurück.