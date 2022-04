Dreharbeiten auf Mauritius : Hape Kerkeling arbeitet an „Club Las Piranjas“-Comeback

Hape Kerkeling arbeitet an „Club Las Piranjas“-Comeback

Berlin Hape Kerkeling dreht auf Mauritius die Fortsetzung der Kult-Komödie „Club Las Piranjas“. Die TV-Ikone schlüpft erneut in die Rolle von Animateur Edwin Öttel. Dieses Mal treibt er seinen Schabernack in einer vierteiligen Mini-Serie.

„Anders als in der gleichnamigen Komödie von 1995 spielt die Serien-Fortsetzung diesmal tatsächlich in paradiesischer Umgebung - was jedoch nicht bedeutet, dass Animateur-Legende Edwin Öttel ein entspannter Urlaub bevorsteht.“