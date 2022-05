Vom idyllischen Hofcafé ins Clubhaus: Iris Abel (53) ist vielen bekannt aus Show „Bauer sucht Frau“, in der sie 2011 Schweinebauer Uwe kennen und lieben lernte. Seit 2013 ist das Paar verheiratet und sie betreiben gemeinsam auf ihrem Hof in Niedersachsen das erfolgreiche Hofcafé „Lüttje Deel“. Die fröhliche Pferdeliebhaberin kommt bei den Zuschauern gut an. So erreichte sie mit ihrem Mann Uwe den zweiten Platz bei „Promi Big Brother“ 2021. Mit ihrem Einzug in den „Club der guten Laune“ sieht sie nun eine neue Herausforderung. „Ich möchte Spaß bei den Spielen haben, neue Menschen treffen, gute Gespräche führen, meinen Horizont erweitern, Sonne, Strand und Meer genießen und natürlich relaxen. Es ist wie ein Ü-Ei: Spiel, Spaß und Spannung und eine süße Nascherei am Leben!“, freut sich Iris.