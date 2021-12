Claus Kleber wurde im September 1955 in Reutlingen als erster von zwei Söhnen des Diplomingenieurs Dr. Peter Kleber und seiner Ehefrau Margot geboren. Die Grundschule besuchte er erst in Vaduz/Liechtenstein, später in Bensberg bei Köln. 1974 machte er das Abitur am dortigen Otto-Hahn-Gymnasium.