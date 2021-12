ZDF-Moderator geht in Rente : Das ist Claus Kleber

Düsseldorf Er gehört zum „heute journal“ im ZDF dazu wie das Amen in der Kirche. Doch ab dem 30. Dezember gegen 22.16 Uhr ist es für Claus Kleber vorbei mit der Moderation des „heute journal“. Ab dem 1. Januar 2022 geht Kleber in den Ruhestand. Was über Kleber bekannt ist.

Was ist über Claus Kleber bekannt?

Claus Kleber wurde am 2. September 1955 im baden-württembergischen Reutlingen geboren. Sein Abitur legte er 1974 in Bensberg ab und arbeitete von 1971 bis 1976 als freier Mitarbeiter beim „Kölner Stadt-Anzeiger“. Ein Jura-Studium schloss sich dieser Tätigkeit an, sein zweites Staatsexamen legte er 1983 ab. 1985 erfolgte die Festanstellung beim Südwestfunk (SWF). Ins Ausland, besser gesagt nach Washington, zog es Claus Kleber schließlich 1986. Dort wurde er Hörfunkkorrespondent für den SWF und den Deutschlandfunk. 1989 ging es nach Berlin, dort wurde er für ein Jahr – passend zum Fall der Mauer – Chefredakteur Hörfunk von RIAS Berlin. 1992 ging es schließlich wieder für die ARD nach Washington, ab 1997 war er der Leiter.

Am 11. September 2001 berichtete Kleber für die ARD live aus den USA über die Terroranschläge in New York, Washington und den Flugzeugabsturz nahe Pittsburgh. 2002 erfolgte der Wechsel in das ARD-Studio nach London, bevor er 2003 als Leiter und Moderator im „heute journal“ einstieg. Seit 2009 ist Kleber nicht mehr Leiter aber erster Moderator der Sendung und auch bei zahlreichen Auslandsreportagen im Einsatz gewesen oder bei vielen US-Präsidentschaftswahlen.

Seit wann moderiert Claus Kleber das "heute journal"?

Das „heute journal“ moderiert Claus Kleber seit 2003. Seine letzte Sendung im ZDF hat er am 30. Dezember 2021 um 21.45 Uhr. Dann ertönt zum letzten Mal mit ihm als Moderator die berühmte „heute journal“-Melodie.

Wer beerbt Claus Kleber?

Auch der Nachfolger von Claus Kleber steht fest. Es ist ein alter Bekannter im ZDF: Christian Sievers, langjähriger Moderator der „heute“-Nachrichtensendung sowie Moderator im „Morgenmagazin“ und ehemaliger Israel-Korrespondent. Sievers wechselt sich mit Bettina Schausten, der stellvertretenden ZDF-Chefredakteurin und der langjährigen Moderatorin Marietta Slomka ab.

Ist Claus Kleber verheiratet?

Claus Kleber ist seit 1982 mit Renate Grziwok verheiratet. Mit ihr hat Claus Kleber zwei Kinder: Caterina und Alexandra Kleber.

Was verdient Claus Kleber?

Verschiedenen Medienberichten zufolge soll Kleber der Topverdiener der deutschen Nachrichtenmoderatoren sein. Die „Süddeutsche Zeitung“ taxierte das Gehalt von Kleber auf rund 500.000 pro Jahr.

(mja)