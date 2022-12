Dschungelcamp-Kandidatin 2023 Das ist Claudia Effenberg

In der neuen Staffel des Dschungelcamps ziehen zwölf prominente Persönlichkeiten in den australischen Dschungel. Dort müssen sie auf engstem Raum miteinander auskommen und sich unangenehmen Aufgaben stellen. Neben Promis wie Lucas Cordalis und Jana Pallaske ist auch Model und Designerin Claudia Effenberg in der 16. Staffel mit dabei.