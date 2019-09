„Für das Leben gebrandmarkt“ : Wolfgang Kubicki kritisiert bei Maischberger die Metzelder-Berichterstattung

Berlin Die frühe Berichterstattung über den Verdacht der Verbreitung von Kinderpornografie gegen Christoph Metzelder ist Wolffang Kubicki ein Dorn im Auge. Bei Maischberger pocht er auf die Unschuldsvermutung.

Metzelder, der in der Sportschule Hennef einen Trainerlehrgang absolviert, hat sich bislang nicht zu den Vorwürfen geäußert. Der frühere Schalke- und BVB-Profi, der 2008 mit Real Madrid spanischer Meister wurde, war zuletzt als Nachfolger von Reinhard Grindel für das Amt des DFB-Präsidenten im Gespräch. Auch bei seinem früheren Klub Schalke wurde sein Name immer wieder für ein Vorstandsamt gehandelt.

Der 47-malige Nationalspieler ist in seiner Heimatstadt bei Regionalliga-Aufsteiger TuS Haltern ehrenamtlich als Präsident aktiv, am Abend teilte der Klub mit, dass Metzelder bis zur Aufklärung des Ermittlungsverfahrens seine Ämter ruhen lasse. "Christoph Metzelder hat sich in den vergangenen Jahren mit großem Einsatz in unserem Verein engagiert und damit maßgeblich zur erfolgreichen Entwicklung beigetragen", sagte der 2. Vorsitzende Tobias Radas: "Für uns gilt die Unschuldsvermutung."