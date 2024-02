Christoph Heusgen bei „Maischberger“ Wie der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz die Lage in der Ukraine sieht

„Wir sind noch nicht so weit“, bekundet Heusgen zwar. Dennoch setzt er darauf, mit einer ähnlich gearteten Vereinbarung zu einem Waffenstillstand zu kommen. Als einen Knackpunkt sieht er, dass Putin einen Regierungswechsel in der Ukraine zu einer der Voraussetzungen für Verhandlungen macht. Das müsse sich ändern. Und dann müsse geschaut werden, um welchen Preis ein Waffenstillstand möglich werde. „Letztlich wird so etwas herauskommen wir Minsk.“ Das Abkommen war damit einhergegangen, dass die Ukraine die gegen das Völkerrecht verstoßende Annexion der Krim hinnimmt. Doch dieses Thema belässt Heusgen im Vagen.